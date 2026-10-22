Хлеб в Украине с начала 2026 года подорожал на 12% — и до конца года цены могут вырасти еще на 6–10%. Такой прогноз 20 октября озвучил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Аренда жилья в Украине дорожает до 800 долларов, и это не единственный неприятный ценник для кошелька: вслед за жильем уверенно растет и стоимость хлеба. По данным Госстата, с начала 2026 года до сентября хлеб в Украине подорожал на 12%.

Такая динамика — не предел. 20 октября заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телеканала «Мы-Украина» спрогнозировал, что до конца года цены на хлеб могут вырасти еще на 6–10%. Он объяснил, почему дорожает самый массовый продукт и стоит ли ждать его нехватки.

Насколько уже подорожал хлеб

Официальная статистика подтверждает рост. По информации Государственной службы статистики, в сентябре цена на хлеб была на 12% выше, чем в декабре 2025 года. Только за один сентябрь хлеб прибавил в цене 1%, а общий уровень потребительских цен в Украине за девять месяцев вырос на 8,4%.

Денис Марчук отметил, что тенденция к постепенному подорожанию сохраняется уже несколько лет. По его оценке, в последнее время продукция хлебопекарных предприятий ежемесячно дорожала примерно на 1,5–2%. Ранее эксперт называл прогноз до конца года на уровне 5–6%, а 20 октября озвучил более широкий диапазон — 6–10%.

Почему российские удары бьют по цене хлеба

Главной причиной роста расходов стали перебои с электроснабжением, вызванные российскими атаками. Хлебозаводы используют электричество на всех этапах — от замеса теста до выпечки, поэтому во время длительных отключений им приходится переходить на дизельные генераторы. Это означает закупку топлива, обслуживание оборудования и более дорогую бесперебойную работу.

По словам Дениса Марчука, использование резервного электроснабжения заметно увеличивает расходы и производителей, и перерабатывающих предприятий, и торговых сетей. Все эти расходы закладываются в себестоимость готовой продукции, а следовательно — в цену, которую видит покупатель в магазине.

Почему больших запасов пшеницы не хватает, чтобы сдержать цены

Украина производит значительно больше пшеницы, чем нужно для внутреннего рынка: по оценке Дениса Марчука, объем производства достигает почти 25 миллионов тонн, тогда как внутренние потребности — около 6 миллионов тонн. Однако само зерно — лишь одна из составляющих цены готового хлеба.

Доля сырья в конечной стоимости хлеба составляет примерно 12%. Остальную часть цены формируют переработка, оплата труда, электроэнергия, транспортировка и упаковка. Поэтому даже при достаточном количестве пшеницы предприятия повышают отпускные цены из-за удорожания производства.

Дополнительное давление создают удары по складской и логистической инфраструктуре, из-за которых приходится менять маршруты поставок, а также нехватка работников — в частности водителей грузовиков и специалистов производства.

Грозит ли Украине дефицит хлеба

Несмотря на рост себестоимости, оснований говорить о нехватке хлеба из-за дефицита пшеницы нет. Денис Марчук подчеркнул, что аграрии продолжают работать, а имеющихся объемов зерна достаточно для обеспечения внутреннего потребления.

Что это означает для покупателя

Озвученный прогноз на уровне 6–10% до конца года не означает, что все виды хлеба подорожают одинаково. Основной проблемой, на которую обращают внимание аграрии, остается не дефицит зерна, а рост производственных расходов, поэтому динамика цен на полках будет неравномерной в зависимости от сорта, региона и конкретного производителя.

Ранее Politeka сообщала, строительные материалы подорожали на 25% за год: как вырастут цены на ремонт и квартиры.

Также Politeka сообщала, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что нужно для получения наборов.