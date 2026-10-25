Всеукраїнська асоціація пекарів прогнозує, що до кінця року хліб в Україні може подорожчати на 5-10% через дороге пальне та логістику.

Подорожчання продуктів в Україні до кінця року отримало нове підтвердження — тепер і від пекарів. Хліб, один із головних продуктів на столі, до кінця року може змінитися в ціні в межах 5-10%, якщо не посиляться військові ризики.

Такий прогноз у коментарі Укрінформу озвучив президент «Всеукраїнської асоціації пекарів» Юрій Дученко, відповідаючи на запитання Українського Радіо. За його словами, пекарська галузь в Україні дуже конкурентна, і саме це головний запобіжник необґрунтованого зростання цін.

Допомагає тримати ціну і дешевше борошно: воно подешевшало через проблеми з експортом зернових. Втім, цю економію повністю зʼїдають інші складові собівартості — пальне, логістика, робота на генераторах, а також непоодинокі удари по підприємствах.

«Тільки за рахунок пального складова логістики в батоні збільшилась на 60 копійок. Тобто все, що виробник зекономив за рахунок дешевшого борошна, нівелювалося через дорогу логістику», — пояснив Дученко.

Окремо президент асоціації звернув увагу на торговельну націнку. На деякі сорти хліба вона обмежена і не перевищує 10%, причому саме масові хліби потрапляють під ці обмеження. Магазин, за його словами, заробляє не на націнці на хліб, а на тому, що покупець разом із хлібом бере інші супутні товари.

Чому хліб усе одно дорожчає

Кінцеву ціну на полиці формує не лише борошно. До неї ще закладено 20% ПДВ, які покупець платить державі, а також згадані витрати на логістику, пальне та енергозабезпечення. «На весь продукт йде торгова націнка і податок», — підкреслив Дученко.

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