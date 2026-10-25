Новий тиждень для Тельців починається з випробування на терпіння: доведеться працювати з людьми, які можуть стати джерелом зайвого клопоту. Детальний прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і в ньому є кілька важливих підказок для представників знака.

Робота і фінанси

На початку тижня, у понеділок та вівторок, варто бути особливо обережними у взаємодії з колегами, партнерами чи навіть друзями, які залучені до спільних справ. Інші люди в ці дні можуть виявитися не найнадійнішою опорою, тож якщо від вас залежить важливий процес — не відволікайтесь і не передавайте контроль іншим, навіть ненадовго. Будьте ввічливими й дипломатичними, але водночас твердо відстоюйте свою позицію там, де це важливо. У середу напруга спадає, і зʼявляється простір для спокійнішої роботи та навіть невеликих пауз на відпочинок. Четвер і пʼятниця сприятливі для того, щоб прислухатися до чужих ідей — колеги чи партнери можуть запропонувати рішення, варте уваги. Ці дні також можуть принести новини, повʼязані з поїздками або відрядженнями.

Стосунки

У стосунках з близькими на початку тижня краще проявляти дипломатичність, не йдучи на поступки у принципових питаннях. Тельцям важливо знайти баланс між бажанням зберегти гармонію і потребою позначити власні межі. У другій половині тижня спілкування стає легшим і приємнішим — варто більше слухати партнера чи друзів, їхні думки можуть виявитися несподівано цінними. А ось на вихідних можлива дивна й трохи заплутана розмова з кимось із оточення, яка залишить відчуття нерозуміння. Не варто надавати цьому надто великого значення — швидше за все, це просто тимчасове непорозуміння, яке не вплине на подальші стосунки.

Здоровʼя та енергія

Перші дні тижня можуть вимагати додаткової витримки — емоційне напруження від спілкування з іншими здатне позначитися на загальному самопочутті. Тому варто свідомо виділяти час для відновлення: коротка прогулянка, спокійний вечір чи улюблений напій здатні суттєво покращити настрій. Середа — гарний момент, щоб трохи сповільнитися і дати собі перепочинок. У другій половині тижня енергія стабілізується, і Тельці можуть відчути приплив сил, особливо якщо дозволять собі насолоджуватися простими приємностями без поспіху.

Найкращі дні тижня

Середа стане найспокійнішим днем — часу вистачить і на справи, і на відпочинок. Четвер і пʼятниця також вдалі: вони сприятливі для обміну ідеями, навчання в інших і, можливо, приємних новин про подорожі. А ось до вихідних варто поставитися з легкістю — якщо щось піде не так у спілкуванні, це минеться само собою.