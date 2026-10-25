Дефіцит ліків в Україні через російські удари по фармацевтичних складах наразі не загрожує ринку в масштабах усієї країни.

Дефіцит ліків не прогнозують і надалі, попри обстріли та пошкодження складської інфраструктури.

Про це в ефірі телеканалу «Київ 24» розповів доктор фармацевтичних наук, професор Костянтин Косяченко. За його словами, український фармацевтичний ринок продовжує працювати, а значну частину потреб забезпечують препарати вітчизняного виробництва.

Чому ситуація з постачанням залишається стабільною

Близько 70% медикаментів, які продають в аптеках, виготовляють українські компанії. Це допомагає підтримувати наявність необхідних засобів навіть після пошкодження окремих складських комплексів.

Також змінилася логістика імпортної продукції. Держава спростила дозвільні процедури, завдяки чому закордонні препарати можуть потрапляти до дистриб’юторських мереж приблизно за два-три тижні.

Попри це, локальні перебої з окремими найменуваннями можливі. Якщо потрібного імпортного засобу тимчасово немає в аптеці, варто уточнити наявність альтернативи з тією самою діючою речовиною.





Людям із хронічними захворюваннями професор радить заздалегідь подбати про необхідні препарати. Це стосується, зокрема, пацієнтів із діабетом, гіпертонією та астмою.

За його словами, доцільно мати запас щоденних ліків приблизно на місяць. Такий підхід допоможе уникнути перерв у лікуванні, якщо виникнуть проблеми з доставкою або тимчасово не працюватиме звична аптека.

Чим замінити відсутній препарат

Якщо потрібних крапель або таблеток немає в продажу, можна запитати фармацевта про український аналог. Важливо, щоб засіб містив ту саму діючу речовину.

Самостійно змінювати призначене лікування не варто. Перш ніж переходити на інший препарат, краще порадитися з лікарем або фармацевтом, особливо якщо йдеться про постійну терапію.

Отже, за оцінкою Костянтина Косяченка, масового дефіциту ліків через російські атаки наразі не очікують. Водночас людям, які регулярно приймають медикаменти, варто планувати їх придбання заздалегідь.

Джерело: Час-Дій