Тотального дефіциту ліків в Україні не очікується, але окремі торгові назви можуть тимчасово зникати з аптек — про це заявив засновник мережі аптек «Сітімед» Павло Шандра.

Ціни на ліки в Україні та дефіцит окремих препаратів — два головні виклики для пацієнтів після вересневих ударів Росії по фармацевтичних складах. Аптечні мережі запевняють: тотального дефіциту ліків не буде, але тимчасово зникати з продажу можуть конкретні торгові назви.

Як повідомляє Delo, засновник мережі аптек «Сітімед» Павло Шандра в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» пояснив: проблема не у загальній нестачі препаратів, а у зникненні конкретних торгових найменувань.

«Найближчим часом питання буде не стільки у загальному дефіциті ліків, скільки у тому, що окремі торгові назви або конкретні препарати можуть тимчасово зникати, і людям доведеться переходити на доступні аналоги там, де така заміна можлива», — сказав він.

Заміна можлива для багатьох імпортних генериків: для них існують українські аналоги з тією самою діючою речовиною. Оригінальні препарати іноземних виробників без українських альтернатив доведеться чекати від виробника.

Масштаби втрат вражають. Найбільша публічно підтверджена цифра — понад 15 млрд грн товарної продукції, втраченої під час атаки на логістичний комплекс «Біокон». За даними компанії, цей склад забезпечував щонайменше тримісячні потреби українських пацієнтів. EBA зазначала, що сукупна вартість втраченої продукції могла перевищувати 2 млрд грн.

Загалом у вересні під удари потрапили щонайменше чотири великі об'єкти фармацевтичної логістики: «Біокон», Universal Logistic, «Оптіма-Фарм» та «БаДМ».

Ситуація вже відчутна в регіонах. В Одесі не працюють склади «Оптіма-Фарм» та «БаДМ», тому поставки йдуть з різних областей, а швидкість постачання впала. «Ми спостерігаємо дефіцит навіть тих ліків, по яких є запаси. Заходимо в складну фазу, ті, хто зробив запас потрібних ліків у вересні, зробили стратегічно вірний вибір», — резюмував Шандра.

У понеділок 28 вересня російські війська втретє за місяць ударили по виробничих потужностях фармкомпанії «Дарниця» у Києві. Раніше завод пошкоджували 23 та 26 вересня. За попередньою інформацією компанії, постраждалих немає.