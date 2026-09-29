Абоненти Київстар, Vodafone та Лайфселл, які стикаються з поганим зв'язком, мають чіткий алгоритм захисту своїх прав — у Держпродспоживслужбі розповіли, куди скаржитися та з чого почати.

Тарифи Київстар, Lifecell і Vodafone в Україні та якість покриття залишаються серед тем, що найбільше хвилюють абонентів. Однак мало хто знає, що на поганий мобільний зв'язок можна офіційно поскаржитися — і Держпродспоживслужба пояснила, як саме це зробити.

Відомство нагадало, що абоненти Київстар, Vodafone та Лайфселл мають право отримувати повну інформацію про умови та вартість тарифів, обсяг наданих послуг і умови зміни договору. Таке роз'яснення відомство опублікувало 17 вересня, нагадавши українцям про їхні права споживачів електронних комунікаційних послуг.

Кожен користувач також може звертатися до свого оператора з вимогами, скаргами та пропозиціями, отримувати належну інформацію про послуги та захищати свої права у разі неналежного надання послуг. Це стосується випадків, коли послуга взагалі не надається, має погану якість або ж виникають проблеми з тарифікацією та рахунком.

З чого почати, якщо зв'язок працює погано

Алгоритм дій простий та універсальний для абонентів будь-якого з трьох операторів. Спочатку варто звернутися до свого мобільного оператора — Київстар, Vodafone або Лайфселл — та зафіксувати звернення. Це перший і обов'язковий крок, який Держпродспоживслужба називає головним принципом.

Якщо оператор не вирішив проблему, абонент має право звернутися до регулятора — Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Особливий порядок під час воєнного стану

У відомстві окремо наголосили, що під час воєнного стану контроль у цій сфері має особливий регламент. Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року №303, заходи державного нагляду у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру здійснюються за рішенням НКЕК у визначеному законодавством порядку.

Що робити покроково

1. Зафіксувати звернення до оператора — зателефонувати на гарячу лінію або написати через офіційні канали Київстар, Vodafone чи Лайфселл.

2. Дочекатися відповіді оператора у встановлений строк.

3. Якщо питання не вирішено — подати скаргу до НКЕК, зазначивши всі деталі звернення та відповідь оператора.

Алгоритм нічим не відрізняється залежно від того, з яким саме оператором виникла проблема, адже права споживачів однакові для всіх. Головне — не ігнорувати проблему та через цей покроковий механізм домагатися якісного зв'язку.