Наявність другого паспорта не звільняє українців від мобілізації. У Сумському обласному ТЦК пояснили, які правила діють для чоловіків із громадянством іншої держави та кого можуть призвати на службу.

Правила мобілізації в Україні та вимоги ТЦК знову опинилися в центрі уваги: у Сумському обласному ТЦК та СП відповіли, чи призивають на службу чоловіків із подвійним громадянством. Відповідь однозначна — наявність другого паспорта не дає автоматичного звільнення від мобілізації.

У ТЦК наголосили: для людей із двома громадянствами діють ті самі правила й закони, що й для всіх інших військовозобов'язаних. Громадянство іншої держави саме по собі не є підставою для відстрочки чи звільнення, якщо особа зберігає українське громадянство.

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» встановлює обов'язковість перебування на військовому обліку та призову під час мобілізації для громадян України. Ухвалений у 2026 році закон про громадянство окремо врегулював інститут множинного громадянства — ситуацію, коли особа водночас належить до громадянства двох або більше країн. Попри такий статус додатковий іноземний паспорт не створює імунітету від залучення до лав Збройних сил України.

Хто підлягає призову

Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Вони мають відповідати одразу кільком умовам: бути визнаними придатними до служби за станом здоров'я, оновити військово-облікові дані та не мати законного права на відстрочку або бронювання.

Під час оцінювання придатності до мобілізації враховують комплекс чинників: наявність українського громадянства, вік особи, стан здоров'я за рішенням військово-лікарської комісії, наявність підстав для відстрочки або бронювання, а також актуальність даних у військово-облікових документах. Тому чоловік із другим паспортом, який відповідає всім цим критеріям, призивається на загальних підставах.

Чим двогромадяни відрізняються від іноземців

У ТЦК окремо наголошують на різниці між громадянами України, які мають ще один паспорт, та іноземцями або особами без громадянства. Для останніх законодавство передбачає окремий порядок проходження військової служби, тоді як українці з другим громадянством служать на тих самих умовах, що й решта військовозобов'язаних.

Що варто знати тим, хто має друге громадянство

Не варто розраховувати на іноземний паспорт як на спосіб уникнути мобілізації. Якщо чоловік перебуває в Україні, має українське громадянство та підпадає під критерії призову, він зобов'язаний оновити військово-облікові дані, пройти військово-лікарську комісію та виконувати вимоги ТЦК. Підстави для відстрочки — стан здоров'я, догляд за родичами чи бронювання на роботі — діють однаково для всіх, незалежно від кількості паспортів.

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