Пенсійний фонд пояснив, у яких випадках із пенсії можуть утримувати частину грошей — від аліментів до переплат, і скільки відсотків виплати можна втратити щомісяця.

Пенсія по інвалідності в Україні — не єдина виплата, якою регулює Пенсійний фонд; частину пенсійних грошей у окремих випадках можуть законно утримати. Пенсіонерів попередили, за яких умов із щомісячної виплати вираховуватимуть кошти і хто саме опиняється в зоні ризику.

Йдеться про механізм, закріплений у статті 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та статті 70 Закону «Про виконавче провадження». Відповідно до законодавства, утримання з пенсії проводяться лише на підставі судових рішень, ухвал, постанов або вимог державних виконавців — самовільно зменшити виплату ПФУ не має права.

Найпоширеніші підстави для відрахувань — аліменти, відшкодування збитків, заборгованість за виконавчими документами, а також повернення надміру виплачених бюджетних коштів. Перші три напрями виникають за рішенням суду, тоді як переплату Пенсійний фонд має змогу стягнути й без позову.

Скільки відсотків пенсії можуть утримати

Межі відрахувань напряму залежать від того, за що саме їх стягують. Надміру виплачені суми через помилку або недостовірні дані повертають поступово — щомісяця утримують не більше 20% від розміру пенсії, тож людина не залишається зовсім без грошей.

Натомість за виконавчими документами — боргами, штрафами, судовими стягненнями — діє жорсткіша межа: до 50% пенсії. Такий самий поріг встановлено для аліментів на утримання неповнолітніх дітей, а в окремих випадках за рішенням суду сума може сягати й більше, коли йдеться про захист інтересів дітей.

При цьому законодавство гарантує пенсіонеру недоторканну частину коштів: після всіх утримань людина має отримувати не менше прожиткового мінімуму, визначеного для непрацездатних осіб. Це означає, що повністю позбавити громадянина виплати навіть через найбільший борг неможливо.

Як з'ясувати, чи є утримання з вашої пенсії

Перевірити, чи вираховують з ваших грошей якусь суму, можна кількома способами. Найшвидший — особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України: там у розділі про нарахування виплат відображаються всі утримання з розшифруванням підстави.

Якщо доступу до інтернету немає, варто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ з паспортом та ідентифікаційним кодом — фахівець пояснить, на якій підставі і скільки коштів утримують, і допоможе скласти запит на отримання виписки.

Коли пенсіонер вважає, що гроші вираховують безпідставно, він має право оскаржити це: спершу подавши письмову заяву до територіального органу ПФУ, а якщо відповідь не задовольнить — звернувшись до суду з позовом про припинення незаконних утримань.

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