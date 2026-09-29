Пенсионный фонд объяснил, в каких случаях из пенсии могут удерживать часть денег — от алиментов до переплат, и сколько процентов выплаты можно потерять ежемесячно.

Пенсия по инвалидности в Украине — не единственная выплата, которую регулирует Пенсионный фонд; часть пенсионных денег в отдельных случаях могут законно удержать. Пенсионеров предупредили, при каких условиях из ежемесячной выплаты будут вычитать средства и кто именно оказывается в зоне риска.

Речь идет о механизме, закрепленном в статье 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и статье 70 Закона «Об исполнительном производстве». Согласно законодательству, удержания из пенсии проводятся только на основании судебных решений, определений, постановлений или требований государственных исполнителей — самовольно уменьшить выплату ПФУ не имеет права.

Самые распространенные основания для вычетов — алименты, возмещение убытков, задолженность по исполнительным документам, а также возврат излишне выплаченных бюджетных средств. Первые три направления возникают по решению суда, тогда как переплату Пенсионный фонд может взыскать и без иска.

Сколько процентов пенсии могут удержать

Пределы вычетов напрямую зависят от того, за что именно их взыскивают. Излишне выплаченные суммы из-за ошибки или недостоверных данных возвращают постепенно — ежемесячно удерживают не более 20% от размера пенсии, поэтому человек не остается совсем без денег.

А вот по исполнительным документам — долгам, штрафам, судебным взысканиям — действует более жесткий предел: до 50% пенсии. Такой же порог установлен для алиментов на содержание несовершеннолетних детей, а в отдельных случаях по решению суда сумма может достигать и больше, когда речь идет о защите интересов детей.

При этом законодательство гарантирует пенсионеру неприкосновенную часть средств: после всех удержаний человек должен получать не менее прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц. Это означает, что полностью лишить гражданина выплаты даже из-за самого большого долга невозможно.

Как узнать, есть ли удержания из вашей пенсии

Проверить, вычитают ли из ваших денег какую-либо сумму, можно несколькими способами. Самый быстрый — личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины: там в разделе о начислении выплат отображаются все удержания с расшифровкой основания.

Если доступа к интернету нет, стоит обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ с паспортом и идентификационным кодом — специалист объяснит, на каком основании и сколько средств удерживают, и поможет составить запрос на получение выписки.

Если пенсионер считает, что деньги вычитают безосновательно, он имеет право это обжаловать: сначала подав письменное заявление в территориальный орган ПФУ, а если ответ не удовлетворит — обратившись в суд с иском о прекращении незаконных удержаний.

Ранее Politeka сообщала, минимальная пенсия в Украине: в Минсоцполитики рассказали, вырастут ли выплаты до 6000 гривен.

Также Politeka сообщала, пенсия 10 000 гривен в Украине: в ПФУ рассказали, какой стаж и зарплата нужны.