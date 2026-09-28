Новые лимиты переводов на карту заработают с 14 ноября 2026 года: банки сократят месячные лимиты для предпринимателей и компаний вдвое-втрое, а финмониторинг станет жестче.

Банки проверяют переводы на карту все тщательнее — с 14 ноября 2026 года новые лимиты переводов на карту станут еще строже для предпринимателей. Нормы предусмотрены обновленной редакцией Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, который банки подписали еще 14 мая 2026 года.

Об изменениях сообщило издание «ДтКт». Они касаются трех категорий клиентов: новосозданных ФОП до 6 месяцев с момента регистрации, «спящих» предпринимателей, которые внезапно возобновили активность, и юридических лиц с признаками фиктивности.

Как изменятся лимиты с 14 ноября

Лимит устанавливают не на отдельный платеж, а нарастающим итогом за весь месяц. ФОП первой группы смогут переводить не более 400 000 грн в месяц вместо нынешних 600 000 грн. Для ФОП второй и третьей групп лимит сократят до 1 млн грн в месяц — втрое меньше текущих 3 млн грн.

Юрлицам с признаками «оболочек» сумму уменьшат до 2 млн грн в месяц. Превышение лимита не приводит к автоматической блокировке — клиенту придется документально подтвердить происхождение средств.

Красные маркеры для банков

Финучреждения будут обращать внимание на внезапное удвоение объема переводов от физлиц, не соответствующее специфике бизнеса; нулевой остаток на счете ФОП на начало и конец дня; резкое увеличение количества мелких платежей от разных контрагентов; дробление переводов свыше 400 000 грн на меньшие суммы в адрес одного контрагента в течение месяца.

Особое внимание банки уделяют группам связанных лиц — когда несколько ФОП или юрлиц фактически являются одним бизнесом, оформленным отдельно для минимизации налогов. Для обычных граждан, не занимающихся предпринимательством, новых ограничений Меморандум не вводит.

Что делать, если банк спросил об источнике средств

Банки напоминают: превышение лимита — это не запрет платить больше, а повод задать клиенту дополнительные вопросы. На запрос финмониторинга стоит отвечать по сути операции, предоставлять документы, подтверждающие законность средств, и не игнорировать переписку или пытаться просто перейти в другой банк.

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