Неделя с 28 сентября по 4 октября принесет каждому знаку свой темп, но общая черта заметна сразу: среда и выходные становятся ключевыми точками, когда стоит либо действовать решительно, либо остановиться и восстановить силы. Прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com, и хотя акценты у каждого знака свои, общая тенденция одна: первая половина недели — время сосредоточенности и внутренней работы, а вторая — активных действий и приятных эмоций.

Овен

В начале недели, в понедельник, вы почувствуете, что обновление идет медленно и некомфортно — будто пытаетесь сдвинуть с места тяжелый шкаф. Но уже во вторник появится бодрость, а в среду стоит проснуться раньше всех и первым взяться за дела. Четверг и пятница — время действовать решительно: выполняйте задачи и заботьтесь не только о результате, но и о том, как вы его достигаете, ведь это влияет на вашу репутацию. В выходные, радуясь недавним успехам, захочется достать большой лист бумаги и расписать планы на будущее — смело беритесь за это.

Телец

Ваши чувства к близкому человеку на этой неделе настолько сильны, что скрыть их непросто — окружающие и так все видят по вашему лицу. Лучше проговорить эмоции, чем изображать безразличие. В среду случайный философский разговор со знакомым окажется на удивление полезным, а четверг и пятница принесут ощущение стабильности, любопытства и легкой тяги к путешествиям — самое время задуматься об отдыхе. Выходные могут пройти в атмосфере борьбы за влияние и странных недопониманий, поэтому спасайте настроение мечтами о море и песке — это поможет пережить напряжение с юмором.

Близнецы

Понедельник напомнит математическую задачу: придется разложить ситуацию на составляющие и определить, что действительно важно. Этот аналитический настрой пригодится во вторник и среду во время глубокого разговора с самым умным другом — только избегайте навязывания собственного мнения, даже если вы правы. Четверг и пятница принесут сложности в общении, особенно в рабочих вопросах, поэтому формулируйте мысли четче и без спешки. В выходные вы погружаетесь в масштабные идеи и планирование — отличное время для мозгового штурма, который позже можно воплотить.

Рак

Неделя начинается неустойчиво, будто вы на корабле во время шторма: все вокруг меняется и сдвигается. Понедельник — не лучший день для долгосрочных обязательств, подождите, пока ситуация стабилизируется. Вторник и среду стоит посвятить восстановлению — спа, бассейн или просто тишина помогут. Четверг и пятница позволяют ничего не делать без чувства вины. Выходные открывают отличные возможности для встреч с друзьями, но будьте осторожны в разговорах о деньгах — именно здесь может возникнуть недопонимание.

Лев

Понедельник приносит приятную находку — возможно, антикварную вещь или что-то для коллекции, день будет немного инертным, но приятным. Во вторник эмоции вспыхивают ярко: романтика захватит вас и будет гореть до среды вечером. В четверг утром страсти утихнут, и вы вернетесь к обычному ритму, хотя теплая искра останется. Пятница посвящена другим людям, а в выходные мысли снова возвращаются к теме любви — именно тогда стоит разобраться, чего вы на самом деле хотите от отношений.

Дева

В понедельник вас интересует чужая точка зрения, хотя соглашаться с ней необязательно — просто выслушайте. Во вторник и среду ваша энергия немного угасает на фоне общей вялости вокруг, поэтому не форсируйте события. Четверг и пятница становятся светлыми днями, наполненными приятными эмоциями и романтикой. В выходные оставайтесь открытыми к новому — именно тогда вы можете открыть простой способ решить то, что долго казалось сложным и утомительным.

Весы

Понедельничные финансовые вопросы заставят пересмотреть собственные ценности — и это пойдет на пользу. Вторник и среда заряжены эмоциями и самовыражением: текущие проекты потребуют большего вовлечения, чем ожидалось. В четверг проснетесь со странным ощущением без явной причины, а в пятницу накроет легкая ностальгия. Выходные же подарят сосредоточенность, романтику и настоящее удовольствие — с важным человеком рядом вы почувствуете, что способны на гораздо больше, чем думали.

Скорпион

На этой неделе вы — центр внимания: друзья тянутся к вам, и вам приятно быть тем, на кого ориентируются. Вторник и среда полны философских размышлений, и есть риск поддаться чужому влиянию — даже купить что-то ненужное, поэтому держите контроль над импульсивными решениями. Четверг и пятница возвращают вам остроту ума и решительность. А вот выходные могут принести домашнее напряжение: чья-то неосторожная фраза способна спровоцировать вспышку эмоций. Смотрите на это философски — конфликт хоть и неприятен, но поможет прояснить отношения.

Стрелец

Понедельник хочется провести в одиночестве, обдумывая внутренние вопросы — подсознание работает на полную. Во вторник и среду друзья помогут разложить мысли по местам, особенно если добавить немного совместных впечатлений или даже небольшое путешествие. Четверг и пятницу стоит посвятить искусству и новым впечатлениям — любая стимуляция пойдет на пользу. В выходные вы будете столько говорить — с друзьями, незнакомцами, даже сами с собой, — что усталость будет вполне заслуженной, зато и ясность мыслей гарантирована.

Козерог

Понедельник настраивает на долгосрочные решения, но сначала стоит упорядочить дела — то, что казалось организованным, может оказаться хаотичным. Во вторник и среду главным становится дисциплина: могут появиться внезапные сомнения насчет реальности планов, но не давайте им власти над собой. Четверг и пятница доказывают, что вы способны на гораздо большее, чем думали — и это только начало. В выходные расчистите стол и садитесь за новые проекты: именно сейчас лучший момент для старта.

Водолей

Будущее карьеры на этой неделе кажется туманным, и понедельник лишь добавляет тревожных мыслей. Во вторник стоит поделиться сомнениями с друзьями — это поможет увидеть ситуацию шире. Среда приносит ощущение, что все возможно, — держитесь этого настроя как можно дольше. Четверг и пятница настолько загружены делами, что на размышления о будущем времени не останется, а вот выходные станут вдохновляющими — именно тогда появится простор подумать обо всем, что хочется.

Рыбы

В начале недели юридические и финансовые вопросы выглядят размытыми — если в понедельник нужно что-то подписать или оформить, лучше сделать это лично, а не дистанционно. Во вторник и среду все складывается значительно легче, главное — не терять внимательности и действовать правильно, тогда удастся продвинуть несколько дел, которые раньше казались нереальными. Четверг и пятница приносят просьбу о помощи от друга, который стесняется просить прямо — будьте внимательны. В выходные вы и сами в щедром настроении — не стесняйтесь делиться советами, они окажутся на удивление точными.