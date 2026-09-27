Прогноз на эту неделю для Льва опубликовало издание Horoscope.com. Астрологи обещают Львам неделю контрастов: спокойное начало, бурю чувств в середине и возвращение к привычному ритму к выходным.

Работа и финансы

Понедельник станет приятным днём: в вашу жизнь может попасть что-то ценное — старинная вещь, важная находка или просто предмет, которым вы давно хотели пополнить свою коллекцию. День принесёт чувство удовлетворения, хотя энергии будет не так много, и сосредоточены вы будете преимущественно на себе и собственных интересах. Это удачный момент, чтобы довести до конца давнее дело или заняться чем-то, что радует лично вас, а не команду. Крупные финансовые движения лучше оставить на вторую половину недели, когда внимание снова переключится на бытовые и рабочие вопросы.

Отношения

Во вторник и среду эмоциональный фон резко меняется: чувства вспыхивают ярко и неожиданно, будто комета любви буквально упала на вашу орбиту. Эти два дня могут подарить бурные, почти кинематографические переживания — новый яркий флирт, откровенный разговор с партнёром или волну нежности в долгих отношениях. К четвергу пламя немного утихнет, и вы вернётесь к обычному ритму, хотя приятные отголоски этих эмоций ещё будут ощущаться. В пятницу фокус смещается на других людей — коллег, друзей или семью, а их дела и просьбы будут забирать немало вашего времени и внимания.

Здоровье и энергия

В начале недели стоит позволить себе немного замедлиться: понедельник не будет особенно энергичным, поэтому лучше не планировать на него ничего изнурительного. Эмоциональный подъём вторника и среды добавит бодрости, но и заберёт часть сил на переживания, поэтому вечером стоит отдыхать, а не браться за новые дела. В пятницу, когда внимание уходит на других, легко забыть о собственных потребностях — старайтесь всё же оставлять себе немного времени для тишины и восстановления, чтобы встретить выходные со свежей головой.

Лучшие дни недели

Главными днями недели становятся вторник и среда — именно тогда эмоциональная волна будет самой яркой и принесёт больше всего приятных впечатлений в отношениях. Понедельник также удачен для маленьких личных радостей и завершения давних дел. А выходные снова вернут ваше внимание к теме любви, поэтому именно субота и воскресенье подойдут, чтобы обсудить с близким человеком то, что накопилось за неделю.