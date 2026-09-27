В проекте Госбюджета-2027 прожиточный минимум для нетрудоспособных предлагают повысить до 2878 гривен, а Минсоцполитики готовит реформу с минимальной пенсией не ниже 6000 гривен. Автоматически всем пенсионерам такую сумму, однако, не начислят.

Пенсии в Украине в 2027 году могут существенно измениться. Проект государственного бюджета на следующий год уже предусматривает повышение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а Минсоцполитики отдельно готовит реформу солидарной пенсионной системы, сообщает 24 Канал.

На сколько вырастет минимальная пенсия в 2027 году

В проекте Госбюджета-2027 прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, предлагают установить на уровне 2878 гривен. Для сравнения: в 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен. То есть заложенное повышение составляет 283 гривны, или около 10,9%.

Поскольку минимальная пенсия определяется на уровне этого прожиточного минимума, после принятия бюджета она также вырастет. В то же время это не означает, что все пенсионеры будут получать именно 2878 гривен: для многих категорий действуют дополнительные минимальные гарантии, надбавки и доплаты, а размер выплаты зависит от страхового стажа, заработка и других обстоятельств.

Вырастут ли выплаты до 6 000 гривен

Отдельно Минсоцполитики работает над реформой солидарной системы. Одно из предложений — установление совокупного уровня пенсионных выплат не ниже 6 000 гривен. Модель предусматривает две составляющие: базовую, гарантирующую определенный минимальный доход, и страховую, которая будет зависеть от стажа и заработка человека.

В ведомстве отмечают, что такая модель в первую очередь может затронуть примерно треть нынешних пенсионеров, получающих самые низкие выплаты. Поэтому пока некорректно говорить, что с 1 января 2027 года всем пенсионерам автоматически повысят выплаты до 6 000 гривен.

Будет ли еще одно повышение пенсий

Помимо изменения прожиточного минимума, в 2027 году запланирована ежегодная индексация пенсий. В Бюджетной декларации на 2027–2029 годы при расчете расходов Пенсионного фонда уже учтены затраты на проведение ежегодной индексации. Конкретный процент повышения на 2027 год пока не определен.

Кто получит больше после реформы

Изменения прежде всего касаются тех, кто получает самые низкие выплаты, — около трети от общего количества пенсионеров. Именно для них базовая часть новой модели должна обеспечить повышение до гарантированного минимального уровня. Для остальных размер выплаты, как и раньше, будет зависеть от продолжительности страхового стажа и зарплаты, с которой уплачивались взносы.

Ранее Politeka сообщала, пенсия в Украине: кто сможет получать на 2 830 гривен больше.

Также Politeka сообщала, пенсия после перерасчета стала меньше: почему ПФУ уменьшает выплату и как ее восстановить.