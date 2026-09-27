Новая неделя принесёт Девам немало причин посмотреть на привычные вещи под другим углом. Прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com. Астрологи отмечают, что настроение недели постепенно меняется — от взвешенного начала до легкости и романтики ближе к выходным.
Работа и финансы
В понедельник Девам станет интересно услышать мнение коллеги или партнера по какому-то рабочему вопросу. Не спешите сразу соглашаться — чужой взгляд стоит просто принять к сведению, а решение принять самостоятельно, взвесив все аргументы. Во вторник и среду вокруг может ощущаться общая вялость: коллеги медленнее реагируют на запросы, партнёры откладывают звонки, документы движутся не так быстро, как хотелось бы. Это не повод нервничать — лучше использовать эти дни для рутинных дел, не требующих чужой активности: упорядочить бюджет, сверить счета, разобрать бумажную работу. Ситуация сдвинется с мёртвой точки уже в четверг.
Отношения
Четверг и пятница станут самыми тёплыми днями недели для личной жизни Девы. Появляется легкость в общении, разговоры текут естественно, а на свиданиях или совместных вечерах ощущается настоящая романтика. Одиноким Девам эти два дня могут подарить приятное знакомство, а тем, кто в отношениях, — момент тёплой близости с партнёром. Стоит отложить дела и просто побыть рядом с важным человеком, не перегружая вечер разговорами о бытовых вопросах.
Здоровье и энергия
В начале недели собственная энергичность Девы будет заметно выше, чем у людей вокруг, и это может раздражать: хочется движения и действий, а темп окружающих намного спокойнее. Не стоит бороться с этим — лучше направить избыток сил в собственные дела или физическую активность, а не пытаться «разогнать» всех остальных. К четвергу напряжение спадёт естественным путём, и энергия стабилизируется сама.
Лучшие дни недели
Четверг и пятница — главные дни недели: именно тогда настроение поднимается, а отношения и общение приносят настоящее удовольствие. Выходные также заслуживают внимания — если Дева останется открытой к новому опыту, именно в субботу или воскресенье может найтись простой и неожиданный способ решить дело, которое долго казалось сложным и изнурительным.