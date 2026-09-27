На этой неделе Девы научатся смотреть на привычные дела под новым углом и найдут простой способ решить то, что долго не давало покоя.

Новая неделя принесёт Девам немало причин посмотреть на привычные вещи под другим углом. Прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com. Астрологи отмечают, что настроение недели постепенно меняется — от взвешенного начала до легкости и романтики ближе к выходным.

Работа и финансы

В понедельник Девам станет интересно услышать мнение коллеги или партнера по какому-то рабочему вопросу. Не спешите сразу соглашаться — чужой взгляд стоит просто принять к сведению, а решение принять самостоятельно, взвесив все аргументы. Во вторник и среду вокруг может ощущаться общая вялость: коллеги медленнее реагируют на запросы, партнёры откладывают звонки, документы движутся не так быстро, как хотелось бы. Это не повод нервничать — лучше использовать эти дни для рутинных дел, не требующих чужой активности: упорядочить бюджет, сверить счета, разобрать бумажную работу. Ситуация сдвинется с мёртвой точки уже в четверг.

Отношения

Четверг и пятница станут самыми тёплыми днями недели для личной жизни Девы. Появляется легкость в общении, разговоры текут естественно, а на свиданиях или совместных вечерах ощущается настоящая романтика. Одиноким Девам эти два дня могут подарить приятное знакомство, а тем, кто в отношениях, — момент тёплой близости с партнёром. Стоит отложить дела и просто побыть рядом с важным человеком, не перегружая вечер разговорами о бытовых вопросах.

Здоровье и энергия

В начале недели собственная энергичность Девы будет заметно выше, чем у людей вокруг, и это может раздражать: хочется движения и действий, а темп окружающих намного спокойнее. Не стоит бороться с этим — лучше направить избыток сил в собственные дела или физическую активность, а не пытаться «разогнать» всех остальных. К четвергу напряжение спадёт естественным путём, и энергия стабилизируется сама.

Лучшие дни недели

Четверг и пятница — главные дни недели: именно тогда настроение поднимается, а отношения и общение приносят настоящее удовольствие. Выходные также заслуживают внимания — если Дева останется открытой к новому опыту, именно в субботу или воскресенье может найтись простой и неожиданный способ решить дело, которое долго казалось сложным и изнурительным.