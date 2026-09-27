Министерство образования и науки подготовило рекомендации для школ, садиков, колледжей и вузов на случай длительных отключений света. В документе — резервное питание, укрытия на 48 часов и пять уровней реагирования в зависимости от продолжительности обесточивания.

Ситуация в украинских школах этой осенью осложняется в том числе перебоями с электроснабжением — поэтому Министерство образования и науки подготовило отдельные рекомендации, как учебным заведениям работать во время отключений света. Как сообщает УНН со ссылкой на МОН, документ охватывает все уровни — от детсадов до университетов.

В первую очередь заведениям советуют обеспечить резервное питание и запасы ресурсов. В список входят генераторы и топливо, питьевая и техническая вода, а также продукты длительного хранения. В первую очередь оборудованием должны обеспечить учреждения с круглосуточным пребыванием детей, специальные заведения и объекты критической инфраструктуры.

Детсады и школы: что изменится

Для детсадов решение о продлении, сокращении или прекращении пребывания детей принимает руководитель заведения. Он оценивает наличие электроэнергии или резервного питания, освещения, питьевой воды, санитарные условия, температурный режим, возможность безопасного питания, работу вентиляции и доступность укрытия. Если какие-то из этих условий не выполняются, сад может перейти на сокращенный режим, досрочно завершить пребывание детей или переместить воспитанников в другое безопасное помещение.

Для школ МОН предлагает дистанционный и асинхронный форматы, заранее подготовленные печатные материалы и доступ учеников к образовательным платформам. Также заведениям советуют рассмотреть шестидневную учебную неделю или работу в две смены. Продолжительность уроков могут сократить до 30 или 40 минут, а во время длинных воздушных тревог ученики смогут продолжать обучение в оборудованных укрытиях.

Пять уровней реагирования на обесточивание

Ключевой частью документа стали пять сценариев работы школы в зависимости от продолжительности отключения электроэнергии. Если света нет до двух часов, заведение продолжает работу с локальными ограничениями. При отключении от двух до шести часов возможен сокращенный режим и питание лишь критических систем. От шести до 24 часов очная работа остается только в энергоустойчивых заведениях, а на базе опорных школ могут создаваться образовательные хабы.

При отсутствии электроэнергии от 24 до 72 часов предусмотрены образовательные хабы, смешанное и асинхронное обучение, а также организованный подвоз учеников и педагогов к энергоустойчивым заведениям. Если обесточивание длится более 72 часов, вводят территориальный план непрерывности образования и организуют перемещение участников учебного процесса.

Отдельно МОН подчеркивает: школы должны держать запасы питьевой и технической воды и продуктов как минимум на 48 часов. Если из-за отсутствия света или воды невозможно приготовить горячие блюда, разрешено временно выдавать сухие пайки.

Колледжи, вузы и общежития

Для заведений профессионального, специального предвысшего и высшего образования предусмотрена аналогичная адаптивная система — от зеленого до критического режима. Университеты могут переходить на смешанное или асинхронное обучение, использовать автономные корпуса как коворкинги и корректировать графики сессий, практик и защит квалификационных работ.

При этом определены случаи, когда очное обучение прекращается независимо от продолжительности отключения: непригодное или недоступное укрытие, отсутствие аварийного освещения путей эвакуации, критические нарушения санитарных норм, отсутствие связи с экстренными службами или угроза аварии.

Что должны знать родители

Если детсад досрочно завершает пребывание детей, а родители не могут сразу забрать ребенка, он остается под присмотром работников заведения. Самостоятельно отпускать ребенка домой не разрешается. При непосредственной угрозе жизни и здоровью предусмотрена эвакуация. МОН советует заведениям заранее определить основные и резервные каналы связи с родителями и отработать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, а также обеспечивать психологическую поддержку детей.

Ранее Politeka сообщала, уроки по 35 минут вместо 45: в МОН объяснили, как теперь школы могут менять расписание.

Также Politeka сообщала, бесплатное заочное обучение для военных: юрист объяснил, кому по закону откажут.