Доплаты для пенсионеров в Хмельницкой области начисляются автоматически — Пенсионный фонд не требует никаких обращений, но надбавка выплачивается только при одном условии.

Доплаты для пенсионеров в Хмельницкой области начисляются без лишних хлопот — в Пенсионном фонде Украины детально разъяснили, кому и в каком размере выплачивают так называемую «возрастную» надбавку и от чего зависит её сумма.

Право на эту надбавку возникает у граждан, достигших определённого возраста. При этом её размер привязан не к стажу, а именно к возрасту пенсионера, поэтому выплата растёт постепенно, вместе с добавленными годами.

Сколько доплачивают пенсионерам по возрасту

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, размер надбавки зависит от того, сколько полных лет исполнилось человеку. Для лиц от 70 до 74 лет доплата составляет 300 гривен; тем, кому исполнилось от 75 до 79 лет, начисляют уже 456 гривен; а пенсионеры, перешагнувшие 80-летний рубеж, получают максимальную надбавку — 570 гривен.

Важная деталь: надбавку выплачивают только в том случае, если общий размер пенсии не превышает 10 340,35 гривни. Схематично это работает как поэтапное добавление — с каждым новым порогом возраста сумма к пенсии увеличивается на соответствующую часть.

Кто может потерять доплату

Пенсионеры, у которых пенсия выше установленного лимита, «возрастную» надбавку не получают. То есть если выплата и так превышает 10 340,35 гривни, дополнительные средства за возраст не начисляются.

Отдельно в ведомстве подчёркивают: обращаться в сервисный центр или подавать заявление не нужно. Доплату начисляют автоматически со дня, когда человек достигает соответствующего возраста — например, если день рождения приходится на первое число месяца, полный размер надбавки зачисляют вместе с пенсией за этот месяц. Если же пенсионер родился в другой день, доплата начисляется со следующего дня после достижения возраста.

Как проверить начисление надбавки

Проверить, начислена ли уже доплата, можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд». Там доступна информация о размере пенсии и всех составляющих выплаты.

При возникновении вопросов пенсионеры Хмельницкой области могут обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда, а также позвонить на горячую линию по номеру 0800503753.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь для ВПЛ в Хмельницкой области: кто и как может получить продуктовые наборы.

Также Politeka сообщала, подорожание продуктов в Хмельницкой области: названо, какие товары подорожали больше всего.