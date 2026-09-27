Козерогам на этой неделе предстоит навести порядок в делах и справиться с неожиданными сомнениями, чтобы дойти до по-настоящему весомых результатов.

Неделю с 28 сентября по 4 октября Козероги проведут в режиме наведения порядка и проверки собственных сил. Прогноз для знака опубликовало издание Horoscope.com, и главный совет астрологов прост: сначала порядок, затем движение дальше.

Работа и финансы

Понедельник — удачный момент, чтобы сесть и принять долгосрочные решения по карьере или финансовым планам. Настрой будет подходящим, но стоит ещё раз перепроверить все детали: даже в чётко выстроенных планах могут прятаться пробелы. Не спешите подписывать или утверждать что-либо окончательно, пока не убедитесь, что все «утки выстроены в ряд» — то есть все мелочи согласованы между собой.

Отношения

Во вторник и среду дисциплина понадобится и в работе, и в общении с близкими. Могут возникнуть внезапные волны неуверенности — покажется, что планы, которые вы выстраивали вместе с партнёром или семьёй, реализовать сложнее, чем думалось. Не стоит драматизировать: это мимолётное состояние, и лучшая тактика — спокойно проговорить опасения, а не держать их в себе.

Здоровье и энергия

Позвольте себе чуть больше сдержанности в середине недели: дисциплина касается и режима дня. Ложитесь спать вовремя, не перегружайте график лишними делами — это поможет справиться с тревожными мыслями, которые накатывают во вторник-среду. К четвергу сомнения развеются, и энергия вернётся сама, без дополнительных усилий.

Лучшие дни недели

Четверг и пятница станут самыми яркими днями недели — именно тогда Козероги на практике убедятся, что способны на большее, чем думали ещё несколько дней назад. Достижения к концу недели будут ощутимыми, хотя это лишь начало более долгого пути. В выходные стоит расчистить стол — буквально и символически — и начать набрасывать новые планы, пока вдохновение на пике.