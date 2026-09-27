Мобилизация в Украине и решения ВЛК касаются и пригодности по зрению. Во время всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 25 до 60 лет могут признать полностью негодными к службе именно из-за проблем со зрением: полная слепота на один глаз, тяжелая глаукома или отслойка сетчатки обоих глаз — основания для снятия с воинского учета.

Кто определяет пригодность к службе

Решение о пригодности принимает военно-врачебная комиссия. Во время медосмотра врачи руководствуются Расписанием болезней, утвержденным приказом Министерства обороны №402. Если заболевание существенно ограничивает человека или делает службу физически невозможной, гражданина освобождают от призыва.

Офтальмологические диагнозы, позволяющие избежать мобилизации, подробно расписаны в статьях 25–32 профильного документа, как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Полная потеря зрения и нарушения рефракции

Абсолютным основанием для исключения из воинского учета является физическое отсутствие одного или обоих глазных яблок. В армию не возьмут мужчину с полной слепотой хотя бы на один глаз или если острота зрения одного глаза опускается ниже 0,1.

Строгие правила действуют и в отношении рефракции. ВЛК признает человека негодным, если близорукость или дальнозоркость любого глаза превышает 12,0 дптр в одном из меридианов. От службы освобождает и любой вид астигматизма, при котором разница рефракции в двух главных меридианах превышает 6,0 дптр.

Тяжелые двусторонние заболевания глаз

Комиссия снимает с учета тех, кто имеет серьезные двусторонние патологии: глаукому в тяжелой стадии на обоих глазах, а также разрывы или отслойки сетчатки любого происхождения. Непригодность устанавливают и при стойком параличе двигательных мышц глазного яблока, если он сопровождается двоением в глазах (диплопией).

Исключение из учета выдается и при резко выраженных заболеваниях всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах. К ним относятся катаракта, заболевания зрительного нерва, дегенеративные изменения, рубцы и помутнения, которые часто обостряются или вызывают прогрессирующее снижение зрительных функций.

Такой же статус получают граждане с выраженными анатомическими пороками век, глазницы или конъюнктивы, если это приводит к значительным двигательным или зрительным нарушениям на обоих глазах.

Что делать, если не согласны с заключением ВЛК

Заключение комиссии о пригодности можно обжаловать — через ВЛК высшего уровня или административный суд. Военнообязанный также имеет право переоформить или изменить основание для отсрочки через ЦНАП: достаточно подать заявление с пакетом новых медицинских документов, которые рассмотрит комиссия при ТЦК и СП. Предыдущая отсрочка при этом не аннулируется и действует до вынесения нового решения.

Ранее Politeka сообщала, мобилизация в Украине: в Минобороны объяснили, кого автоматически снимут с воинского учета.

Как сообщала Politeka, мобилизация в Украине: адвокат объяснила, как обжаловать заключение ВЛК.