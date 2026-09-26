В Україні запрацював механізм автоматичного виключення з військового обліку чоловіків, які досягли граничного віку перебування в запасі. Відтепер ходити до ТЦК не потрібно — систему оновлює державний реєстр «Оберіг».

Бронювання та відстрочки в Україні почали працювати за новими правилами — з 11 вересня чоловіки, які досягли граничного віку перебування в запасі, більше не зобов'язані ходити до територіальних центрів комплектування, щоб зафіксувати зміну свого статусу. У Міноборони пояснили, що всі бюрократичні процедури тепер виконує система національного реєстру.

Державний реєстр «Оберіг» налаштований на щоденну перевірку бази даних. Вбудований алгоритм постійно аналізує дати народження та військові звання військовозобов'язаних. Граничний вік для різних категорій залишається незмінним: 60 років — для переважної більшості резервістів і військовозобов'язаних, а 65 років — виключно для представників вищого офіцерського складу. Про це повідомляє Новини.LIVE.

Щойно система визначає, що особа досягла відповідного віку, вона самостійно оновлює її профіль. У момент виключення з обліку автоматично скасовуються всі раніше оформлені привілеї — зокрема чинна відстрочка від призову та економічне бронювання. Такі громадяни більше не можуть бути мобілізовані, тож і захисту від армії вони вже не потребують.

Побачити оновлений статус можна безпосередньо в мобільному застосунку «Резерв+». Після синхронізації електронного військово-облікового документа на екрані має з'явитися позначка «Виключений».

Що робити, якщо статус не оновився

Якщо громадянин уже досяг 60-річного або 65-річного віку, але статус у смартфоні не змінився, потрібно виконати повторну авторизацію. Для цього слід вийти з облікового запису в застосунку, зайти знову та натиснути кнопку оновлення документа. Якщо навіть ці дії не допомогли, людині доведеться особисто звернутися до ТЦК та СП, щоб з'ясувати причини збою.

Окремі обов'язки з'явилися і в кадровиків підприємств, відповідальних за ведення військового обліку. Вони мають самостійно відстежувати дати народження персоналу: щойно працівникові виповнюється 60 років, кадровик повинен оперативно зафіксувати досягнення граничного віку та внести зміни в усі внутрішні облікові документи.

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