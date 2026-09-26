За перше півріччя 2026 року середня пенсія зросла з 6544 до 7272 гривень (+728 грн, або 11,12%). Але майже половина пенсіонерів досі отримує менше за 5000 гривень на місяць.

Пенсії в Україні помітно зросли за перше півріччя 2026 року: середня виплата піднялася з 6544 до 7272 гривень, тобто на 728 гривень (+11,12%). Щоправда, для більшості літніх людей ця цифра так і залишилася статистикою, а не грошима на картці.

Річ у тім, що середня пенсія — це не сума, яку отримує більшість. Вона складається з дуже різних виплат, і свіжі дані Пенсійного фонду України, які проаналізувало видання «Дзеркало тижня» (ZN.UA), показують, наскільки нерівною залишається пенсійна реальність.

Скільки насправді отримують українські пенсіонери

Найбільша група — 2 398 705 пенсіонерів — отримує від 3001 до 4000 гривень на місяць. Це 24% усіх отримувачів, і середній розмір виплати тут — лише 3581 гривня. Ще 1 719 253 людини мають пенсію від 4001 до 5000 гривень, середня в цій групі — 4525 гривень.

Додаємо 335 771 пенсіонера, у яких виплата взагалі менша за 3000 гривень. Разом виходить 4 453 729 людей — тобто майже половина всіх українських пенсіонерів живе на суму меншу за 5000 гривень щомісяця.

Далі розподіл такий: від 5001 до 6000 гривень отримують 1 487 429 пенсіонерів (14,9%, середня — 5378 гривень), а від 6001 до 7000 гривень — 827 131 людина (8,3%, середня — 6450 гривень). Якщо скласти всі категорії до 7000 гривень, набереться 6 768 289 людей — близько двох третин усіх отримувачів.

Хто «тягне» середню пенсію вгору

На протилежному боці — виплати понад 10 тисяч гривень, і таких майже 1,88 мільйона. Від 10 001 до 15 000 гривень отримують 955 823 пенсіонери (середня — 12 021 гривня), від 15 001 до 20 000 — 487 672 людини, від 20 001 до 25 000 — ще 238 387. Окремо 168 323 пенсіонери мають від 25 001 до 30 000 гривень, а понад 30 000 гривень отримують 29 530 людей — це лише 0,3%.

Саме ці високі виплати суттєво підтягують загальну середню цифру. Регіональний розрив теж величезний: на 1 липня середня пенсія в Києві становила 9901 гривню, а в Тернопільській області — 5656 гривень. Різниця сягає 4244 гривні.

Що змінилося після індексації

Із 1 березня 2026 року пенсії перерахували для 9,5 мільйона людей. Середнє підвищення становило 648 гривень, мінімальна надбавка була 100 гривень, а максимальна — 2595 гривень. Для людини, якій додали 500 гривень, це реальна допомога: за рік виходить 6000 гривень на ліки, продукти чи комунальні послуги.

За пів року кількість пенсіонерів в Україні зменшилася з 10 167 150 до 9 976 619 — на 190 531 людину. Саме на цьому тлі середня пенсія і зросла до 7272 гривень. Для тих, хто отримує мінімальні виплати, проблема низького доходу після індексації нікуди не зникає.

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