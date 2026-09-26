Військовослужбовці та їхні родини, які не мають власного житла або чиє помешкання постраждало від російських атак, можуть скористатися кількома державними механізмами: компенсацією за оренду, житловим сертифікатом або пільговим кредитом. Розповідаємо, які умови діють у 2026 році та як оформити кожну з програм.

Компенсація за пошкоджене житло в Україні доступна і військовим — проте цим житлові гарантії для них не обмежуються. Держава передбачила для військовослужбовців сертифікати на знищене помешкання, щомісячну компенсацію за оренду та пільгові кредити на купівлю квартири.

За інформацією АрміяInform, якщо військовослужбовець не забезпечений службовою квартирою, держава щомісяця виплачує йому грошову компенсацію за найм житла. Її розмір залежить від регіону служби та кількості членів родини. Виплату призначають тим, хто перебуває на квартирному обліку й не отримав службового помешкання.

Житловий сертифікат за знищене житло

Для військових, чиє власне житло повністю зруйноване внаслідок російських атак, передбачено окремий механізм. У межах державної програми «єВідновлення» власник може отримати житловий сертифікат і використати його для купівлі квартири, будинку чи кімнати або для інвестування в новобудову.

Сертифікат діє п'ять років. Його можна використати також як перший внесок за програмою пільгової іпотеки «єОселя». Власникам повністю зруйнованих приватних будинків доступна й альтернатива — грошова компенсація на будівництво нового будинку на власній земельній ділянці, яку виплачують двома траншами.

Компенсація на ремонт пошкодженого житла

Якщо помешкання постраждало, але підлягає відновленню, розмір виплати залежить від масштабу пошкоджень. На поточний ремонт надають до 200 тисяч гривень, на капітальний ремонт квартири — до 350 тисяч гривень, а приватного будинку — до 500 тисяч гривень. Уряд у 2026 році зберіг ці максимальні розміри компенсацій.

Програма охоплює житло, пошкоджене після 24 лютого 2022 року. Гроші перераховують двома траншами — спершу 70% призначеної суми, згодом решту 30%. На ремонт кошти треба використати протягом 12 місяців, на капітальний — до 18 місяців.

Як оформити виплату або сертифікат

Перший крок — повідомити про пошкоджене чи знищене майно. Зробити це можна через застосунок «Дія», найближчий ЦНАП або нотаріуса. Далі слід відкрити спеціальний рахунок «єВідновлення» в одному з банків-партнерів і подати заяву на компенсацію.

Потім житло оглядає комісія місцевої влади — фіксує пошкодження, визначає перелік необхідних робіт і розраховує розмір виплати. Рішення вносять до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, а кошти перераховують на картку «єВідновлення». Довільно витрачати компенсацію не можна: гроші йдуть лише на будматеріали та оплату робіт компаній, що приєдналися до програми.

У 2026 році уряд додатково виділив 2 мільярди гривень на ремонт житла, пошкодженого російськими атаками. Цих коштів, за розрахунками Кабміну, має вистачити на компенсації ще близько 20 тисячам сімей.

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області: хто може отримати компенсацію за прихисток.

Також Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО у Львівській області: де відкрили новий прихисток та як подати заявку.