Київстар, Lifecell і Vodafone відповіли, чи зростуть тарифи через пошкодження телеком-мереж російськими ударами. Оператори запевнили: подорожчання зв'язку саме через атаки наразі не планується, а про будь-яку зміну цін абонентів попередять щонайменше за 7 днів.

Тарифи Київстар, Vodafone та lifecell знову в центрі уваги. Після попередження про можливі проблеми зі зв'язком через російські удари всі три мобільні оператори окремо пояснили, чи доведеться абонентам платити більше.

Приводом стала заява представника точки обміну інтернет-трафіком Анатолія Фроленкова в ефірі «Суспільного». Він пояснив, що складнощі можуть виникати не лише через пряме пошкодження станцій, а й через необхідність перемикати трафік між точками мережі. «У нас будуть проблеми зі зв'язком, хоча б тому, що фізично треба переключитися з однієї точки присутності в іншу», — зазначив він.

Що відповіли оператори

У Lifecell наголосили, що компанія працює над збереженням зв'язку для абонентів попри складну ситуацію в країні. Там нагадали правило: про зміну вартості тарифу абонентів попереджають щонайменше за 7 днів до набуття змін чинності.

У Vodafone заявили, що інформація про підвищення тарифів через удари РФ компанії не стосується. Востаннє там підіймали ціни 23 грудня 2025 року, а зміна вартості відбувається приблизно раз на рік. «Про зростання цін абоненти дізнаються не раніше й не пізніше ніж за 7 діб», — повідомили у службі підтримки.

У «Київстарі» повідомили, що мережа працює стабільно, забезпечуючи абонентів мобільним зв'язком і фіксованим інтернетом. Складнощі через знеструмлення можливі лише в окремих населених пунктах у зоні бойових дій, а планів підіймати ціни саме через атаки РФ наразі немає.

Чому зв'язок усе одно дорожчає

Попри ці заяви, мобільний зв'язок в Україні роками дорожчає через витрати на генератори, акумулятори та відновлення інфраструктури під час відключень світла. Найдорожчі пакети Київстару, Vodafone та lifecell уже сягнули 550 гривень за чотири тижні.

Телеком-аналітик Олександр Глущенко вважає, що простір для нового суттєвого подорожчання практично вичерпаний, оскільки оператори вже заклали майбутні витрати в попередні підвищення. У довшій перспективі на тарифи впливатимуть інфляція, ціни на електроенергію та модернізація мереж.

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