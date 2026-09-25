Альтернативна логістика українського зерна подорожчала у 3–4 рази до $80–100 за тонну. Аграрії втрачають маржу, а експорт опинився під загрозою — і це може позначитися на цінах.

Подорожчання продуктів в Україні знову в полі зору економістів — цього разу причиною називають різке здорожчання логістики зерна. Вартість альтернативних маршрутів експорту вже сягнула $80–100 за тонну, що у 3–4 рази дорожче, ніж транспортування через порти Великої Одеси.

Для українських виробників це означає падіння закупівельних цін і прибутковості, а для економіки країни — ризик недоотримання валютної виручки та накопичення мільйонів тонн урожаю, які фізично складно вивезти за кордон. Про це повідомляє AgroPortal із посиланням на заступника директора департаменту комерційної роботи «Укрзалізниці» Валерія Ткачова.

За прогнозом, урожай зернових та олійних культур у 2026/27 маркетинговому році становитиме близько 84,5 млн тонн, а експортувати Україні потрібно понад 50 млн тонн. Водночас альтернативні чорноморським портам маршрути здатні пропустити лише 24–30 млн тонн. Тобто потенційний дефіцит експортних потужностей може сягнути щонайменше 20–26 млн тонн. На додаток до нового врожаю, на початок маркетингового року перехідні залишки оцінюються майже у 13 млн тонн.

Скільки насправді коштує доставка зерна

Найдорожчою ланкою ланцюга стає саме доставка. До ускладнення роботи морських портів перевезення зерна з елеваторів центральної України до портів Великої Одеси коштувало близько $25–30 за тонну. Тепер приблизно стільки ж треба заплатити лише за доставку до західного кордону.

Далі аграрій або трейдер додатково сплачує ще €10–15 за тонну за перевантаження та приблизно €30–50 за тонну за транспортування територією Польщі чи Румунії. У результаті загальна логістика обходиться у $80–100 за тонну.

Щоб зрозуміти масштаб: кожен 1 млн тонн зерна, який доводиться перевозити маршрутом, на $50–75 дорожчим за традиційний морський, означає додаткові $50–75 млн витрат. Для 10 млн тонн це вже $500–750 млн.

Як це впливає на ціни для українців

Частину цих витрат трейдери фактично перекладають на виробника через нижчі закупівельні ціни. Це вже видно на внутрішньому ринку: станом на 21 вересня кукурудза на елеваторах коштувала близько 7,2 тис. грн за тонну, а високі транспортні витрати називали одним із факторів тиску на ціни в регіонах виробництва.

Для звичайних українців це не означає автоматичного різкого подорожчання хліба чи круп. Короткостроковим ефектом дорогої експортної логістики, навпаки, може бути надлишок зерна всередині країни та нижчі ціни для виробників.

Що буде з цінами далі

Однак довгостроковий ризик значно серйозніший. Якщо фермер отримує менше грошей за врожай, у нього лишається менше ресурсів на посівну, добрива, насіння, пальне та техніку. Скорочення виробництва в наступних сезонах уже може вплинути і на внутрішні ціни на продовольство.

Крім того, менший експорт означає меншу валютну виручку, нижчі доходи агровиробників та експортерів і, відповідно, менші податкові надходження до бюджету.

Чи впораються альтернативні маршрути

Пропускна спроможність європейської інфраструктури також обмежена. Порти румунської Констанци можуть обробляти до 40 млн тонн вантажів на рік, але частка українського зерна в них оцінюється максимум у 10–11 млн тонн. Потужність польських портів — близько 10 млн тонн на рік, і вони працюють ще й із продукцією європейських виробників.

Проблема вже проявилася в реальному експорті. З 1 до 26 серпня Україна змогла вивезти лише 1,423 млн тонн зернових, олійних та продуктів переробки — приблизно третину потенційно можливого обсягу. Близько 600 тис. тонн вивезли залізницею, ще приблизно 600 тис. тонн — через Дунай і лише близько 80 тис. тонн автомобільним транспортом, який лишається найдорожчим.

За оцінкою Валерія Ткачова, можливості суттєво збільшити перевезення через західні кордони фактично вичерпані. Тому ключовим для українського агроекспорту залишається відновлення стабільної роботи портів Великої Одеси разом із розвитком Дунайського напрямку та західних прикордонних переходів.

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