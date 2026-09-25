Окремі категорії українських пенсіонерів можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 20% — йдеться про громадян, які проживають або працюють у гірських населених пунктах.

Державні пільги і доплати для пенсіонерів в Україні — це не лише базова виплата: окремі категорії громадян можуть щомісяця отримувати ще й додаткове підвищення. Найменш відома, але гарантована законом надбавка — плюс 20% до пенсії для тих, хто проживає або працює у гірській місцевості.

Право на таку доплату закріплене в Законі України «Про статус гірських населених пунктів». Як повідомляє Судово-юридична газета, йдеться про населені пункти, які розташовані в гірських районах і яким офіційно надано статус гірських — там, де складні природні й кліматичні умови ускладнюють життя та роботу людей.

Хто саме отримує 20% до пенсії

Доплата призначається громадянам, які постійно проживають на території гірських населених пунктів. Розмір підвищення становить саме 20% від призначеної (базової) пенсії, і вона виплачується щомісяця разом з основною виплатою.

Окрім тих, хто проживає у гірських районах, на додаткові кошти мають право й люди, які працюють або працювали на цих територіях. Тобто сам факт зайнятості в гірській місцевості може стати підставою для нарахування 20% надбавки після виходу на пенсію чи вже під час отримання виплат.

Як оформити доплату

Надбавку не призначають автоматично — за нею потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. Подати заяву можна двома способами: особисто у найближчому сервісному центрі ПФУ або онлайн через вебпортал електронних послуг.

Які документи потрібні

паспорт громадянина України та ідентифікаційний код (РНОКПП);

документ, що підтверджує місце проживання у гірському населеному пункті (довідка або паспортні дані про реєстрацію);

для тих, хто працював у гірській місцевості, — трудова книжка або інші документи, що підтверджують стаж роботи саме там.

Після перевірки документів Пенсійний фонд ухвалює рішення про нарахування 20% надбавки. Якщо право на доплату виникло раніше, але людина звернулась пізніше, перерахунок можуть зробити за період з моменту виникнення такого права — у межах строків, визначених законодавством.

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