У проєкті держбюджету на 2028 рік закладено перегляд тарифу на газ для населення: за розрахунками Мінфіну, ціна може зрости приблизно на 30% — із 7,96 грн до понад 10 грн за кубометр.

Подорожчання газу в Україні можуть закласти вже в бюджет на 2028 рік — Міністерство фінансів підготувало розрахунки, за якими тариф на природний газ для населення може зрости приблизно на 30%. Це стане найбільшим переглядом ціни газу за останні роки, повідомляє «Перший бізнесовий».

Наразі українці сплачують близько 7,96 грн за кубометр газу. Після можливого перегляду тариф може перевищити 10 грн за кубометр. Для домогосподарств із середнім споживанням це означатиме відчутне зростання витрат саме в опалювальний сезон, коли газ використовують найактивніше.

Підвищення пов'язують із поступовим згортанням механізму спеціальних обов'язків (ПСО), який нині утримує вартість газу для побутових споживачів на фіксованому рівні. В уряді пояснюють, що зростання собівартості видобутку, логістики та імпорту робить чинну модель фінансово невигідною і для держави, і для енергетичних компаній.

Закладене у проєкті бюджету підвищення — це сценарний прогноз, а не остаточне рішення. Реальна динаміка тарифів залежатиме від ситуації на європейському ринку газу, обсягів внутрішнього видобутку та домовленостей із міжнародними партнерами.

У Мінфіні обіцяють: перед ухваленням будь-яких змін проведуть додатковий аналіз впливу на домогосподарства, а також оновлять механізми підтримки для соціально вразливих категорій споживачів.

Що це означає для споживачів

Поки тариф 7,96 грн за кубометр залишається чинним, і найближчими місяцями подорожчання не передбачається. Однак у проєкті бюджету на 2028 рік уже прописано сценарій, за якого газ для населення може подорожчати на 30% і перетнути позначку 10 грн за кубометр. Тому варто стежити за ухваленням держбюджету та заявами уряду — саме там визначать, коли і на скільки реально переглянуть тарифи.

Раніше Politeka повідомляла, газ у жовтні не подорожчає: тариф 7,96 грн лишиться, а платіжки уніфікують.