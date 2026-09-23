Однокімнатна квартира — від 550 тисяч, а будинок площею 435 «квадратів» — понад 5,3 млн гривень. Розповідаємо, які пропозиції зараз на дошках оголошень у Ніжині та що найбільше цікавить покупців.

Ринок нерухомості у Ніжині восени 2026 року залишається неоднорідним: на дошках оголошень можна знайти і бюджетні квартири, і сучасне житло та приватні будинки вартістю у кілька мільйонів гривень. Вартість сильно залежить від району, площі, стану помешкання, опалення та наявності ремонту — тому розрив між найдешевшими і найдорожчими пропозиціями сягає кількох разів.

На сайті OLX зараз опубліковано 74 оголошення про продаж нерухомості в місті. Найбільше покупців цікавлять квартири з індивідуальним опаленням, готовим ремонтом та можливістю одразу заселитися, а для приватних будинків важливі стан житла, комунікації та земельна ділянка.

Скільки коштують квартири

Найдешевші однокімнатні квартири у вересні стартують приблизно від 550–740 тисяч гривень. Серед бюджетних варіантів є, зокрема, квартира в приватному будинку на дві сім'ї загальною площею 67 кв. м із трьома прохідними кімнатами — її виставили за 12 300 умовних одиниць.

Двокімнатні квартири найчастіше представлені в діапазоні від 870 тисяч до 1,6 млн гривень. На дошці оголошень можна побачити двокімнатні варіанти за 870 тисяч, близько 1,2 млн, 1,47 млн та понад 1,6 млн гривень. Верхня межа значно вища: двокімнатна квартира з ремонтом коштує понад 3,3 млн грн, а однокімнатна в новобудові на вулиці Мацієвського виставлена приблизно за 2,68 млн гривень.

Приклад з оголошень

Свіжа пропозиція — двокімнатна квартира в центрі міста по вулиці Синяківській загальною площею 44,7 кв. м на 4-му поверсі панельної п'ятиповерхівки. У помешканні вже зроблено підлогу, поштукатурені стіни, замінені труби, а при продажу залишається кондиціонер. Ціна — 29 500 доларів.

Трикімнатні квартири теж мають широкий розкид цін — приблизно від 1,1 млн гривень до понад 2,5 млн за просторі або добре облаштовані варіанти. Наприклад, трикімнатна квартира площею 65 кв. м у спальному районі поруч із лісом коштує 48 000 умовних одиниць, а трикімнатна з гаражем, землею та погребом у центрі — 25 000 доларів.

Що з приватними будинками

Приватні будинки в Ніжині ще сильніше залежать від площі й ділянки. Серед актуальних пропозицій є об'єкти приблизно за 300–800 тисяч гривень, а також житло вартістю понад 1–1,5 млн. Зустрічаються і значно дорожчі: будинок площею 99,3 кв. м виставлено за 3,39 млн грн, а іншу садибу площею 435 кв. м пропонують за понад 5,3 млн гривень.

Хто купує нерухомість у Ніжині

Відкритої статистики про склад покупців у місті немає, однак, за словами ніжинської ріелторки Ірини Селюк, попит на квартири та будинки зберігається. «Ціни високі, тому досить часто люди купують по виплаті. Приміром, ніжинці часто квартиру продають, натомість хочуть придбати приватний будинок», — розповіла вона в коментарі виданню.

За її словами, квартири в Ніжині також купують люди із сільської місцевості, які хочуть помешкання у житловому стані, щоб одразу заїхати. Станом на зараз трикімнатна квартира з ремонтом коштує від 50 тисяч доларів. Ріелторка додала, що працює і за державною програмою, але наразі фінансування немає — «чекаємо».

Отже, восени 2026 року в Ніжині покупець може знайти житло від приблизно 550 тисяч гривень до понад 3 млн грн за квартиру і до 5,3 млн грн за просторий приватний будинок — усе залежить від стану і локації об'єкта.