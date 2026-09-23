У жовтні 2026 року закон про мобілізацію кардинально не зміниться, проте частину процедур уже перевели в автоматичний формат. Юрист пояснив, що чекає на військовозобов'язаних і військових з відстрочками, бронюванням та поверненням після СЗЧ.

Мобілізація в Україні з 1 жовтня 2026 року не зазнає кардинальних змін, але частину процедур уже перевели в автоматичний формат. Про це Факти ICTV дізнавалися в адвоката Данила Трясова, який пояснив, що зміниться для військовозобов'язаних і військових з відстрочками, бронюванням та поверненням після СЗЧ.

За даними Міноборони, 86% підприємств оборонно-промислового комплексу підтвердили статус критично важливих і зберегли можливість бронювати працівників. Однак сам факт роботи на оборонному заводі автоматично не означає наявності броні: підприємство має мати статус критично важливого, а працівник — бути внесеним до відповідного списку на бронювання.

З 10 вересня 2026 року в застосунку Резерв+ доступна онлайн-відстрочка для вчителів. Щоб отримати її, мають одночасно виконуватися чотири умови: заклад освіти вказаний в АІКОМ як основне місце роботи, педагогічне навантаження становить не менше 0,75 ставки, посада належить до педагогічних працівників, а код ЄДРПОУ збігається з даними Пенсійного фонду. Самої роботи у школі недостатньо.

Наприкінці липня Кабмін ухвалив постанову №978, якою вніс зміни до порядку оформлення відстрочок. Тепер військовозобов'язаний може звернутися із заявою про переоформлення відстрочки за іншою підставою, і саме подання заяви не припиняє чинну відстрочку до ухвалення рішення. Проте на практиці в ЦНАП іноді вимагають ще й власноруч написану заяву про відмову від попередньої відстрочки, що законом не передбачено. У такому разі адвокат радить оскаржувати дії органів у суді.

Окрема зміна стосується чоловіків, які досягли граничного віку перебування на військовому обліку. Міноборони впроваджує автоматичне опрацювання таких випадків через реєстр Оберіг — окрему заяву подавати не потрібно. Після виключення з обліку на людину вже не поширюються правила, які стосуються військовозобов'язаних.

Жінки, які здобули медичну чи фармацевтичну освіту, підлягають автоматичній постановці на військовий облік. Протягом 60 діб після отримання освіти вони зобов'язані прибути до ТЦК для визначення придатності та проходження ВЛК. За неприбуття передбачено адміністративний штраф 17 000–25 500 грн за статтею 210 КУпАП. З 2027 року роботодавець вимагатиме військово-обліковий документ під час працевлаштування.

Окремо Міноборони нагадало про правила повернення військових після СЗЧ. Самого прибуття до частини недостатньо: для поновлення служби потрібен відповідний наказ командира. Під час СЗЧ грошове забезпечення припиняють, а після належного оформлення повернення виплати поновлюють — але за період самовільного залишення частини гроші не нараховують. Додаткову винагороду не виплачують за весь місяць порушення, за весь період СЗЧ і за місяць повернення.

Що робити, якщо відстрочку не переоформлюють

Якщо в ЦНАП чи ТЦК вимагають додаткову заяву про відмову від попередньої відстрочки або відмовляють у переоформленні, юрист радить звертатися по правничу допомогу та, за потреби, оскаржувати дії органів у суді. Зберігайте письмові відповіді та копії поданих документів — вони знадобляться для оскарження.

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