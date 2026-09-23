В октябре 2026 года закон о мобилизации кардинально не изменится, однако часть процедур уже перевели в автоматический формат. Юрист объяснил, что ждет военнообязанных и военных с отсрочками, бронированием и возвращением после СЗЧ.

Мобилизация в Украине с 1 октября 2026 года не претерпит кардинальных изменений, но часть процедур уже перевели в автоматический формат. Об этом Факты ICTV узнавали у адвоката Данила Трясова, который объяснил, что изменится для военнообязанных и военных с отсрочками, бронированием и возвращением после СЗЧ.

По данным Минобороны, 86% предприятий оборонно-промышленного комплекса подтвердили статус критически важных и сохранили возможность бронировать работников. Однако сам факт работы на оборонном заводе автоматически не означает наличия брони: предприятие должно иметь статус критически важного, а работник — быть включенным в соответствующий список на бронирование.

С 10 сентября 2026 года в приложении Резерв+ доступна онлайн-отсрочка для учителей. Чтобы получить ее, должны одновременно выполняться четыре условия: учебное заведение указано в АИКОМ как основное место работы, педагогическая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки, должность относится к педагогическим работникам, а код ЕГРПОУ совпадает с данными Пенсионного фонда. Самой работы в школе недостаточно.

В конце июля Кабмин принял постановление №978, которым внес изменения в порядок оформления отсрочек. Теперь военнообязанный может обратиться с заявлением о переоформлении отсрочки по другому основанию, и сама подача заявления не прекращает действующую отсрочку до принятия решения. Однако на практике в ЦНАП иногда требуют еще и собственноручно написанное заявление об отказе от предыдущей отсрочки, что законом не предусмотрено. В таком случае адвокат советует обжаловать действия органов в суде.

Отдельное изменение касается мужчин, достигших предельного возраста пребывания на военном учете. Минобороны внедряет автоматическую обработку таких случаев через реестр Оберіг — отдельное заявление подавать не нужно. После исключения из учета на человека уже не распространяются правила, касающиеся военнообязанных.

Женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование, подлежат автоматической постановке на военный учет. В течение 60 суток после получения образования они обязаны прибыть в ТЦК для определения пригодности и прохождения ВЛК. За неприбытие предусмотрен административный штраф 17 000–25 500 грн по статье 210 КУоАП. С 2027 года работодатель будет требовать военно-учетный документ при трудоустройстве.

Отдельно Минобороны напомнило о правилах возвращения военных после СЗЧ. Самого прибытия в часть недостаточно: для возобновления службы нужен соответствующий приказ командира. Во время СЗЧ денежное довольствие прекращают, а после надлежащего оформления возвращения выплаты возобновляют — но за период самовольного оставления части деньги не начисляют. Дополнительное вознаграждение не выплачивают за весь месяц нарушения, за весь период СЗЧ и за месяц возвращения.

Что делать, если отсрочку не переоформляют

Если в ЦНАП или ТЦК требуют дополнительное заявление об отказе от предыдущей отсрочки или отказывают в переоформлении, юрист советует обращаться за правовой помощью и при необходимости обжаловать действия органов в суде. Сохраняйте письменные ответы и копии поданных документов — они понадобятся для обжалования.

Ранее Politeka сообщала, мобилизация в Украине: адвокат объяснила, какие решения ТЦК и ВЛК реально обжаловать в суде.

Также Politeka сообщала, мобилизация в Украине: адвокат объяснила, имеют ли право ТЦК проверять водителей.