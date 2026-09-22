Мобілізація в Україні триває, і статус інвалідності не є автоматичним захистом від ТЦК: юристи пояснили, чи можуть військові затримати людину з інвалідністю, яку оголосили в розшук.

Мобілізація в Україні та повістки ТЦК — це сфера, де навіть оформлена інвалідність не гарантує спокою. Юристи пояснили, чи можуть представники ТЦК затримати людину з інвалідністю, яка опинилася в розшуку.

Як повідомляє ТСН з посиланням на портал "Юристи.UA", оголошення в розшук стосується порушення правил військового обліку. Таке порушення не залежить від наявності інвалідності чи навіть оформленої відстрочки від мобілізації.

Група оповіщення ТЦК має законне право затримати громадянина, який перебуває в розшуку. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Те, що ви отримали статус інваліда й на цій підставі отримали відстрочку, зовсім не означає, що можна не з'являтися до ТЦК у разі отримання повістки".

До юристів звернувся громадянин, якого оголосили в розшук. Після оформлення інвалідності він зняв розшук, але згодом знову отримав повідомлення про розшук через неявку за повісткою. Інший юрист Владислав Дерій зазначив: "На жаль, ви не можете спокійно пересуватися містом, адже якщо ви натрапите на ТЦК, вас можуть затримати та доставити до найближчого ТЦК. Це триватиме, поки ТЦК не знімуть статус про порушення в "Резерв+" або не складуть протокол".

Що робити, якщо вас оголосили в розшук

Айвазян радить звернутися до ТЦК із запитом. У ньому потрібно попросити вказати дату направлення повістки, поштовий трек-код та причину виклику до ТЦК. Такий крок допомагає з'ясувати, чи справді повістку надсилали й чи законно особу оголосили в розшук.

Нагадаємо, право на відстрочку мають, зокрема, люди з інвалідністю, багатодітні батьки, студенти, працівники критично важливих підприємств та громадяни, які доглядають за родичами. Остаточне рішення щодо придатності до служби ухвалює військово-лікарська комісія (ВЛК).

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