Пенсійне посвідчення дає не лише право на щомісячні виплати, а й відкриває доступ до безоплатних послуг: проїзду в транспорті, ліків за рецептом, знижок на комуналку та юридичної допомоги. Повний перелік таких пільг нагадує Пенсійний фонд України.

Пенсійні виплати та пільги в Україні для літніх людей не закінчуються щомісячною пенсією. Пенсійне посвідчення дає змогу безоплатно користуватися цілою низкою державних послуг — від проїзду в транспорті до ліків за рецептом.

Про такі можливості нагадує Пенсійний фонд України. Оформлення пенсії відкриває доступ до пільг у транспорті, медичному забезпеченні, страхуванні та оподаткуванні, про які багато громадян навіть не здогадуються, хоча вони допомагають суттєво зменшити витрати сімейного бюджету.

Безоплатний проїзд у транспорті

Пенсіонери за віком мають право безкоштовно користуватися міськими автобусами, трамваями, тролейбусами та приміськими електричками. Водночас пільга не поширюється автоматично на приватні маршрутні таксі чи таксі — там доведеться платити повну вартість, якщо місцева влада не встановила окремих пільгових умов.

Безоплатні та доступні ліки

За електронним рецептом сімейного лікаря пенсіонери можуть отримувати препарати безоплатно або з невеликою доплатою. Це стосується ліків для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, бронхіальної астми та інших хронічних хвороб, які входять до державних програм.

Звільнення від земельного податку та знижка на автострахування

Власники пенсійного посвідчення не сплачують земельний податок за ділянки в межах установлених норм: до 0,10 га в містах, до 0,25 га в селах і до 0,15 га в селищах. Пільга також поширюється на ділянки до 0,10 га для дачного будівництва, до 0,01 га — під індивідуальний гараж і до 0,12 га — для садівництва. Крім того, пенсіонери, які мають автомобіль з об'ємом двигуна до 2500 куб. см або електродвигун потужністю до 100 кВт, можуть отримати 50% знижку на автострахування.

Знижки на комуналку та безоплатна парковка

Для окремих категорій пенсіонерів знижки на оплату житлово-комунальних послуг можуть сягати 100% вартості. Субсидію на комуналку оформлюють у відділенні Пенсійного фонду, а її розмір залежить від доходів сім'ї. За постановою Кабінету Міністрів №585 пенсіонери також можуть безкоштовно паркувати автомобіль на платних стоянках.

Безоплатна юридична допомога

Усі пенсіонери мають право на первинні юридичні консультації безкоштовно. Якщо розмір пенсії не перевищує 4 722 гривні (або 6 056 гривень для осіб з інвалідністю), можна отримати й вторинну юридичну допомогу — зокрема супровід у суді та підготовку документів.

Як оформити пільги та субсидію

Щоб скористатися більшістю пільг, достатньо мати при собі пенсійне посвідчення. Для оформлення субсидії на комуналку звертаються до відділення Пенсійного фонду України, ЦНАП або подають заяву онлайн у застосунку «Дія». До заяви додають паспорт, ідентифікаційний код і відомості про доходи, а розмір допомоги розраховують індивідуально залежно від сукупного доходу родини.

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