Подорожчання пального в Україні на АЗС продовжується — цінники на заправках впритул наблизилися до позначки 100 гривень за літр. Чому дорожчає бензин і дизель і що буде з цінами далі, пояснив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, якого цитує Главред.

За його словами, оптові ціни на нафтопродукти в Європі досягли рекордних рівнів щонайменше з початку 1970-х років. Україна імпортує 95% пального за світовими котируваннями, до яких додаються націнка закордонних постачальників, а також зовнішня і внутрішня логістика.

«Україна імпортує паливо разом із ціною. За такою самою ціною купують паливо й європейці. Ринок один, а зарплати, на жаль, у нас дещо різні», — написав експерт. Він наголосив, що паливна криза охопила весь світ: у Франції на АЗС бракує пального, у Німеччині літр перевищив 2,5 євро, а в США дизель подекуди подорожчав до 8 доларів за галон.

Чому подорожчало пальне

Головною причиною стрибка Куюн назвав військову кампанію США проти Ірану. Він звернув увагу на різницю в цінах на дизель — майже 300 доларів за тонну, тоді як до війни вона не перевищувала 50 доларів, а переважно становила 10–20 доларів за тонну.

У 2023 році Європа відмовилася від імпорту російського дизеля і зробила ставку, зокрема, на Близький Схід. Однак після військової кампанії США проти Ірану світ пережив ціновий шок, від якого, за словами експерта, ще належить оговтатися.

Бензин, паливо, заправка, АЗС. Фото: YouTube

Скільки коштує пальне зараз

Цього тижня світ побачив рекорд цін на дизельне паливо — 1644 долари за тонну. Бензин також оновив історичний максимум — 1377 доларів за тонну. Саме тому цінники на українських АЗС наблизилися до рекордних 100 гривень за літр.

Водночас експерт зазначає, що світова економіка таких цін не витримає, і це має запустити механізми, які зупинять стрибок. «Сьогодні котирування трохи знизилися, можливо, на цих рівнях ситуація стабілізується», — додав він, назвавши подальшу перспективу «такою ж туманною, як і майбутній розвиток подій на Близькому Сході».

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання бензину в Україні: експерт розповів, чому пальне побило історичний рекорд.

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