Подорожчання бензину в Україні продовжується: цінники на АЗС впритул наблизилися до 100 гривень за літр, а оптові котирування оновили історичні максимуми. Експерт ринку пояснив, що спричинило стрибок і чи продовжиться зростання.

Подорожчання пального в Україні на АЗС продовжується — цінники на заправках впритул наблизилися до позначки 100 гривень за літр. Чому дорожчає бензин і дизель і що буде з цінами далі, пояснив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, якого цитує Главред.

За його словами, оптові ціни на нафтопродукти в Європі досягли рекордних рівнів щонайменше з початку 1970-х років. Україна імпортує 95% пального за світовими котируваннями, до яких додаються націнка закордонних постачальників, а також зовнішня і внутрішня логістика.

«Україна імпортує паливо разом із ціною. За такою самою ціною купують паливо й європейці. Ринок один, а зарплати, на жаль, у нас дещо різні», — написав експерт. Він наголосив, що паливна криза охопила весь світ: у Франції на АЗС бракує пального, у Німеччині літр перевищив 2,5 євро, а в США дизель подекуди подорожчав до 8 доларів за галон.

Чому подорожчало пальне

Головною причиною стрибка Куюн назвав військову кампанію США проти Ірану. Він звернув увагу на різницю в цінах на дизель — майже 300 доларів за тонну, тоді як до війни вона не перевищувала 50 доларів, а переважно становила 10–20 доларів за тонну.

У 2023 році Європа відмовилася від імпорту російського дизеля і зробила ставку, зокрема, на Близький Схід. Однак після військової кампанії США проти Ірану світ пережив ціновий шок, від якого, за словами експерта, ще належить оговтатися.

Скільки коштує пальне зараз

Цього тижня світ побачив рекорд цін на дизельне паливо — 1644 долари за тонну. Бензин також оновив історичний максимум — 1377 доларів за тонну. Саме тому цінники на українських АЗС наблизилися до рекордних 100 гривень за літр.

Водночас експерт зазначає, що світова економіка таких цін не витримає, і це має запустити механізми, які зупинять стрибок. «Сьогодні котирування трохи знизилися, можливо, на цих рівнях ситуація стабілізується», — додав він, назвавши подальшу перспективу «такою ж туманною, як і майбутній розвиток подій на Близькому Сході».

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