Чинна відстрочка не анулюється автоматично під час переоформлення документів — право зберігається до офіційного рішення комісії ТЦК. Розповідаємо, як діяти військовозобов'язаним, щоб не втратити захист від призову.

Мобілізація в Україні залишається чутливою темою для тих, хто має право на відстрочку і змушений періодично переоформлювати її. Головне побоювання — що під час подання нових документів людину можуть одразу призвати. Чинний порядок дає на це чітку відповідь.

Поки чинна відстрочка діє, її переоформлення на іншу підставу — наприклад, за станом здоров'я або через інвалідність матері — не скасовує право автоматично. Подання нового пакета документів не анулює наявну відстрочку: вона лишається чинною доти, доки комісія ТЦК не ухвалить офіційне рішення.

Про це пише Судово-юридична газета, роз'яснюючи норми чинного порядку призову. Водночас у Міноборони пояснюють, чому автоматичне продовження відстрочки спрацьовує не завжди — саме через це багатьом доводиться переоформлювати статус вручну.

Для тих, хто доглядає за особою з інвалідністю, автоматичне продовження відстрочки напряму залежить від даних у державних реєстрах. Якщо система не знаходить РНОКПП особи, яка потребує догляду, або дані про інвалідність не підтверджені в базах Пенсійного фонду чи Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, продовження блокується.

Відмова в автоматичному продовженні трапляється й тоді, коли реєстри знаходять іншого потенційного опікуна — наприклад, розлученого родича. До цього додаються розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження чи податковому номері. Тим, хто самостійно виховує дитину, найчастіше відмовляють через відсутність потрібних записів у Державному реєстрі актів цивільного стану.

Куди звертатися, якщо відстрочку не продовжили автоматично

У кожному такому випадку військовозобов'язаний має особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) і подати пакет документів, які підтверджують право на відстрочку. Після цього рішення ухвалює комісія ТЦК — і до того моменту, поки вона не винесе вердикт, раніше надана відстрочка продовжує діяти.

Щоб уникнути проблем, варто заздалегідь перевірити, чи вказаний РНОКПП особи, за якою здійснюється догляд, і чи підтверджений її статус у базах ПФУ або ЄІССС. Якщо підставу змінюють — скажімо, переоформлюють відстрочку через стан здоров'я замість догляду — подають відповідні медичні документи.

Поки людина має чинну відстрочку, її не можуть призвати лише через те, що вона переоформлює документи. Остаточне рішення ухвалює виключно комісія ТЦК — і лише після перевірки всіх підстав.

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