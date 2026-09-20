Тариф на електроенергію для населення залишається на рівні 4,32 грн за 1 кВт·год щонайменше до 31 жовтня, а найімовірніше — до кінця 2026 року. Однак уже 2027 року уряд може повернутися до його перегляду.

Комунальні тарифи в Україні поки що захищені мораторієм, однак головний ризик для побутових споживачів уже наступного року стосується саме електроенергії. Тариф на світло для населення залишиться на рівні 4,32 грн за 1 кВт·год щонайменше до 31 жовтня, а найімовірніше — не зміниться й до кінця 2026 року.

Економіст Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE пояснив: Україна готується до реформування енергетичного ринку під тиском зовнішніх партнерів, і це поступово позбавить уряд ручного контролю над ціноутворенням на базові послуги.

«Відчуження уряду від ручного регулювання означатиме формування вартості електроенергії та тепла виключно за ринковими механізмами, де ціна для населення може зростати залежно від попиту. Незабаром, я не думаю, що будуть знімати мораторії на підвищення комунальних послуг. Хіба що буде переглядатися плата за воду і водовідведення, але цей тариф не входить у мораторії», — цитує економіста видання.

Хто зараз «дотує» дешеве світло для населення

Народний депутат Сергій Нагорняк нагадав, що нинішній тариф для населення фактично підтримується коштом двох державних компаній — «Енергоатома» та «Укргідроенерго». Саме вони несуть значну частину фінансового навантаження, адже люди платять за електроенергію менше за її економічно обґрунтовану вартість.

Через це навантаження, а також через вимоги міжнародних партнерів, у 2027 році уряд і може повернутися до питання перегляду тарифу. Остаточного рішення про нову ціну наразі немає.

Які тарифи захищені мораторієм

На відміну від електроенергії, тарифи на теплопостачання, природний газ і гарячу воду захищені мораторієм на підвищення, який діє під час воєнного стану. Тож різкого перегляду цих платежів до завершення дії мораторію не очікується.

Інакше працюють тарифи на холодну воду та водовідведення — їх можуть змінювати органи місцевого самоврядування. Рішення про подорожчання в окремих містах ухвалюють міські ради.

Коли можуть переглянути тариф на світло

Найближчі місяці платіжка за світло не зміниться: до 31 жовтня, а ймовірно й до кінця року, діятиме тариф 4,32 грн за 1 кВт·год. Головний ризик для побутових споживачів стосується 2027 року, коли уряд може переглянути вартість електроенергії — але остаточного рішення про нову ціну поки немає.

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