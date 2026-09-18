У Полтаві жителі щотижня виходять на протести через підвищення тарифів «Полтававодоканалу» у два з половиною раза — акції проходять щочетверга о 16:00.

Тарифи водоканалу у Полтаві зросли у два з половиною раза — і тепер жителі обласного центру щотижня виходять на протести під стінами Полтавської обласної військової адміністрації.

Чергова акція відбулася у четвер, 17 вересня, традиційно о 16:00, повідомляє Poltava Today. Люди вимагають перегляду рішення Полтавської обласної ради про нові тарифи на водопостачання та водовідведення для комунального підприємства «Полтававодоканал».

Чому полтавці вийшли на мітинг

Невдоволення викликало рішення позачергової сесії Полтавської обласної ради, ухвалене ще в середині липня. Саме після нього тарифи «Полтававодоканалу» зросли у два з половиною раза, що і стало причиною регулярних акцій біля адмінбудівлі.

Учасники мітингу тримали плакати з вимогами справедливих цін. На транспарантах були гасла: «Геть комунальну мафію!», «Ні двоставковим тарифам!», «Народ воює — влада краде», «За справедливі тарифи! Проти тарифного пограбунку!» та «Народ зубожіє, а комуналка зростає!?».

Що каже обласна влада

У Полтавській ОВА пояснюють, що нові ціни формували не на підставі політичних домовленостей, а відповідно до державних методик і фактичної собівартості послуг. Там наголошують: тривала відмова від економічно обґрунтованих тарифів призвела до накопичення значних боргів, критичного зношення мереж і потреби в терміновому фінансуванні для їх відновлення.

Проте для багатьох мешканців такі пояснення непереконливі. Вони кажуть, що різке підвищення тарифів істотно вдарить по сімейних бюджетах, і вимагають прозорих розрахунків та поступового підходу до змін.

Як довго триватимуть протести

Організатори акції повідомили, що мітинги відбуватимуться щочетверга о 16:00 під адміністративною будівлею доти, доки їхні вимоги не розглянуть і не буде знайдено компромісного рішення щодо тарифів. Долучитися запрошують усіх охочих містян.

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