Підприємці та підприємства Полтавської області можуть отримати часткову компенсацію витрат на незалежну оцінку збитків, завданих їхньому майну внаслідок ворожих атак. Полтавська ОВА розпочала збір заяв.

Війна щодня завдає збитків Полтавщині, і навіть відключення води у Полтаві стало черговим її нагадуванням — тепер місцевий бізнес може повернути частину коштів, витрачених на оцінку завданих атаками збитків. Полтавська ОВА офіційно розпочала прийом відповідних заяв.

Збір документів проводить Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської ОВА. Йдеться про часткову компенсацію витрат суб'єктів господарювання на оплату послуг з незалежної оцінки шкоди та обсягу збитків, завданих унаслідок знищення або пошкодження їхнього майна через збройну агресію. Як повідомляє Решетилівщина.UA, відповідне розпорядження про створення комісії на початку вересня підписав начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Хто може отримати компенсацію

Програма розрахована на підприємства та фізичних осіб-підприємців, чиє майно постраждало від російської агресії. Але умов чимало, і виконати потрібно всі одночасно:

майно пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії РФ після 24 лютого 2022 року;

бізнес зареєстрований платником податків і працює на Полтавщині щонайменше 12 місяців до моменту пошкодження чи знищення майна;

на дату подання заяви немає заборгованості із зарплати та платежів, не відкрите провадження про банкрутство, підприємство не перебуває у стані припинення чи ліквідації;

щодо засновників немає кримінальних проваджень;

діяльність не пов'язана зі зброєю, алкоголем, тютюном, обміном валют чи іншими забороненими напрямами.

Окремо відсіюють кредитні, страхові та інвестиційні компанії, а також професійних учасників ринку цінних паперів, недержавні пенсійні фонди й ломбарди. Не отримають компенсацію ті, хто перебуває під санкціями, а також бізнес, у власності якого є особи з громадянством РФ чи Білорусі або юрособи, зареєстровані в цих країнах.

Які документи потрібно зібрати

До заяви доведеться додати чималий пакет документів. Головні з них: супровідний лист на ім'я Полтавської обласної військової адміністрації, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП, довідки про відсутність заборгованості з платежів і зарплати, довідка про несудимість засновників.

Далі — документи, що підтверджують самі витрати на оцінку: договір із суб'єктом оціночної діяльності, акт наданих послуг, документ про оплату (банківська виписка або платіжна інструкція), акт обстеження пошкодженого об'єкта та звіт про проведену незалежну оцінку шкоди. Наприкінці додають довідку з банківськими реквізитами, куди перераховуватимуть компенсацію.

Як і куди подати заяву

Заяву з документами приймають у паперовому вигляді за адресою: вул. Соборності, 45, м. Полтава, Полтавська обласна військова адміністрація. У електронному вигляді документи можна надіслати на пошту Департаменту, але обов'язково з кваліфікованим або вдосконаленим електронним підписом керівника.

Термін прийому заяв — до 15 жовтня 2026 року включно. Довідки можна отримати за телефонами: 0532 51 83 68 та 0532 51 83 48.

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