Доплати для пенсіонерів у Полтавській області передбачені законом: багатодітні матері можуть отримати надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною. У Пенсійному фонді розповіли, кому та в якому розмірі її нараховують.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області за особливі заслуги перед Україною призначаються багатодітним матерям — жінкам, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятьох і більше дітей. Про це нагадали в Пенсійному фонді України.

Право на таку надбавку до пенсії регулюється Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Її встановлюють матерям, які народили п'ять і більше дітей, і враховують також усиновлених у встановленому порядку.

Хто може отримати

Надбавку додають до пенсії, на яку має право особа: за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років. Тобто жінка спершу має бути пенсіонеркою, а надбавка за особливі заслуги додається до вже призначеної виплати.

Скільки додадуть до пенсії

Розмір надбавки залежить від кількості дітей і становить відсоток прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

за п'ятьох дітей — 35%;

за шістьох — 36%;

за сімох — 37%;

за вісьмох — 38%;

за дев'ятьох — 39%;

за десять і більше — 40%.

Коли змінюється прожитковий мінімум, розмір надбавки також переглядають згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Як оформити надбавку

Оформити доплати для пенсіонерів у Полтавській області можна через сервісні центри Головного управління Пенсійного фонду України в регіоні. Надбавку призначають з дати звернення за наявності документів, які підтверджують право на неї.

Якщо особи, якій була призначена надбавка, не стало, право на неї можуть отримати непрацездатні члени сім'ї. За наявності одного непрацездатного члена сім'ї виплачують 70% належної надбавки, а за двох і більше — 90%.

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