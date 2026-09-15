Переплата пенсії — це сума, виплачена людині понад розмір, передбачений законом. У Пенсійному фонді пояснили, з яких причин виникають такі борги та на яких умовах їх погашають.

Переплата за комунальні послуги у Сумській області — не єдина ситуація, коли доводиться повертати кошти: переплата може виникнути і з пенсійними виплатами. У Головному управлінні Пенсійного фонду України пояснили, що це сума пенсії, виплачена з різних причин понад розмір, визначений законодавством.

Головна причина появи переплат — несвоєчасне або неповне інформування органами Пенсійного фонду про обставини, що впливають на розмір виплати чи право на неї. Ідеться про зміну місця проживання, працевлаштування на роботу або інші події, які людина зобов'язана повідомляти в установленому порядку.

Окремою підставою фонд називає випадки, коли пенсія була призначена на основі неповних чи недостовірних відомостей. У такій ситуації надмірно виплачена сума вважається переплатою і підлягає поверненню, пояснюють у ПФУ.

Як утримують переплату пенсії

Згідно з законодавством, передбачено, що утримання надмірно виплачених сум здійснюється за рішенням органу Пенсійного фонду. Водночас розмір такого відрахування не може перевищувати 20 відсотків пенсії, яку людина реально отримує щомісяця.

Повернення переплачених коштів відбувається поступово — щомісяця з пенсії відраховується частина коштів, доки сума боргу не буде повністю погашена. Таким чином людина не лишається повністю без виплати.

Що робити, аби не виникло переплати пенсії

Закон зобов'язує кожного пенсіонера своєчасно повідомляти Пенсійному фонду про всі обставини, що можуть вплинути на розмір пенсії чи право на неї. До них належать працевлаштування на роботу, зміна місця проживання, а також інші події, визначені законодавством.

Якщо людина добросовісно повідомляє про всі зміни вчасно, переплата пенсії, як правило, не виникає. За уточненням деталей варто звертатися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання.

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