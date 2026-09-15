Пенсійний фонд запустив автоматичний перерахунок пенсій для тих, у кого підтвердився додатковий страховий стаж. Надбавку нараховують без заяв — розповідаємо, кого це стосується і як перевірити свої виплати.

Вимоги до стажу для пенсії в Україні знову в центрі уваги — Пенсійний фонд запустив черговий етап автоматичного перерахунку виплат. У відомстві розповіли, що надбавку нараховують без заяв, якщо в електронному реєстрі з'явилися нові дані про періоди роботи, які раніше не були враховані.

Перерахунок стосується пенсіонерів, у яких після оновлення інформації стаж перевищив мінімально необхідний поріг: 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. У таких випадках система автоматично додає щомісячну надбавку, розмір якої залежить від чинних норм і може суттєво збільшити загальну суму виплат.

Додатковий стаж може з'явитися після оцифрування трудових книжок, надходження архівних довідок або уточнень від роботодавців. Якщо документ підтверджує період роботи, який раніше не потрапив до реєстру, пенсію перераховують без участі пенсіонера.

Звертатися до сервісних центрів не потрібно: усі зміни відбуваються в межах електронної системи Пенсійного фонду. Оновлена сума виплати відображається автоматично — без подання заяв чи особистого візиту.

Як перевірити, чи перерахували пенсію

Жодних звернень для перерахунку не потрібно. Але пенсіонерам радять час від часу перевіряти, чи актуальні дані про стаж у власному кабінеті на порталі ПФУ.

Якщо в реєстрі досі не відображено якийсь період роботи, варто звернутися до сервісного центру з трудовою книжкою або архівною довідкою, щоб підтвердити стаж, — тоді виплату перерахують з урахуванням нових даних.

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