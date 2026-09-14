Запуск 5G в Одесі та розширення покриття нового покоління тримають мобільних операторів у центрі уваги. Однак у серпні українці найактивніше користувалися іншою послугою — перенесенням мобільного номера між операторами. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового зв'язку (НКЕК), протягом місяця через MNP було перенесено 31 941 номер.

Лідером за кількістю нових абонентів став lifecell — до нього перейшли 14 571 абонент зі своїми номерами. Це майже половина всіх перенесень за місяць. Другу позицію посів «Київстар», який прийняв 9 429 номерів.

До Vodafone зі своїми номерами перейшли 7 912 абонентів. Значно менше переходів припало на інших операторів: 22 номери отримав «Інтертелеком» і лише сім — «ТриМоб».

Водночас за кількістю втрачених через MNP номерів лідерами стали Vodafone та «Київстар». Від Vodafone до інших операторів пішли 11 675 абонентів, а «Київстар» втратив 11 505 номерів. У lifecell кількість перенесених від нього номерів становила 8 637.

У підсумку за серпень lifecell отримав на 5 934 абоненти більше, ніж втратив. Це найбільший чистий приріст серед усіх мобільних операторів країни.

Що таке MNP і чому українці змінюють оператора

MNP (Mobile Number Portability) — це послуга, яка дозволяє абоненту змінити мобільного оператора, не відмовляючись від свого номера телефону. Саме завдяки їй перехід до іншої компанії не означає втрату звичного номера, яким людина користується роками. Абонент отримує нову SIM-карту, але зберігає свій старий номер.

Українці дедалі частіше звертають увагу не лише на покриття, а й на умови обслуговування різних операторів. Як зазначає видання «СтопКор», для нових абонентів компанії зазвичай пропонують вигідніші умови. Тому перенесення номера часто стає способом отримати кращий тариф або більше послуг.

Як перенести номер до іншого оператора

Послуга MNP дає змогу змінити оператора, не відмовляючись від свого номера. Абонент обирає нового оператора та тариф, після чого йому видають нову SIM-карту зі збереженим старим номером.

Для нових абонентів компанії зазвичай пропонують вигідніші умови, тож перенесення номера може стати нагодою покращити обслуговування. Варто звернути увагу й на контрактні тарифи, які нерідко дешевші за передплату: оплачувати їх можна наприкінці місяця або частинами, а послуги лишаються активними.