На початку осені в Сумах з'явилися вакансії із зарплатою до 80 тисяч гривень на місяць, проте найвищі цифри вимагають серйозного досвіду і кваліфікації.

Компенсації за знищене житло у Сумській області продовжують виплачувати, а тим часом місцевий ринок праці пропонує вакансії із зарплатою до 80 тисяч гривень на місяць. Найбільше готові платити будівельникам, інженерам та професійним водіям.

Журналісти MistoSumy промоніторили актуальні оголошення на robota.ua, work.ua та пропозиції Сумської обласної служби зайнятості станом на 10 вересня. Військові вакансії, дистанційну роботу та пропозиції в інших містах у вибірку не включали.

Кому платять найбільше

Найвищу зарплату — 80 тисяч гривень — у добірці має начальник будівельної дільниці. Фахівець керуватиме загальнобудівельними роботами в Сумах та області.

Інженеру-конструктору середнього та професійного рівня обіцяють від 77 тисяч гривень. Серед головних завдань — розробка конструкцій, створення 3D-моделей і креслень, розрахунки та тестування виробів. Таку саму планку — 77 тисяч — готові платити й радіоінженеру, від якого очікують знань радіочастотних трактів і антен, а також уміння проводити лабораторні й польові випробування.

Окремо у списку високооплачуваних — вакансія міжнародної гуманітарної організації. Данська рада у справах біженців шукає в Сумах молодшого фахівця з фінансової діяльності: на сайті зазначено 74 тисячі гривень, хоча в описі роботодавець вказав «від 1465 євро до сплати податків» залежно від кваліфікації та досвіду.

Водіям — до 70 тисяч гривень

Водії бензовоза або газовоза можуть розраховувати на 65–70 тисяч гривень плюс бонуси. Від працівника вимагають досвід від року, адже йдеться про перевезення нафтопродуктів і відрядження; роботодавець також зазначає можливість бронювання.

Водієві категорії СЕ пропонують 45–50 тисяч гривень за 15 робочих змін, а графік (15 через 15 або 20 через 10) працівник обирає сам. Ще в одному оголошенні водієві категорії С1 готові платити 35–46 тисяч гривень із бронюванням. Частина пропозицій із винагородою понад 40 тисяч грн вимагає наявності власного вантажного буса.

Що пропонує Центр зайнятості та комунальники

Сумська обласна служба зайнятості публікує скромніші цифри. Технологу хлібобулочного виробництва там пропонують 50 тисяч гривень, керівнику пресслужби — 30–40 тисяч, інспектору з кадрів — 30 тисяч, а завідувачу господарства — 25 тисяч гривень.

Серед комунальних підприємств вакансії оприлюднив «Міськводоканал»: інженерам там обіцяють 24 тисячі гривень, бухгалтерам — майже 24 тисячі, а електромонтеру — до 22 тисяч гривень.

Що потрібно, аби претендувати на високу зарплату

За найвищими цифрами в оголошеннях зазвичай стоять серйозні вимоги: досвід, вузькі технічні компетенції, управлінський стаж у будівництві чи особливі категорії посвідчення. Водночас навіть без вищої освіти, але з досвідом і корисними навичками, можна розраховувати на 40–50 тисяч гривень — насамперед у транспортних і робітничих професіях. У продажах фіксованої ставки фактично немає: дохід залежить від бонусів, кількості замовлень або виконаної роботи.

Шукати актуальні пропозиції роботи в Сумах варто на robota.ua і work.ua, а також у Сумській обласній службі зайнятості та на сторінках місцевих комунальних підприємств.

Раніше Politeka повідомляла, підвищення пенсії після 65 років у Сумській області: у ПФУ розповіли, хто отримає 4 213 гривень.

Також Politeka повідомляла, допомога ветеранам у Сумській області: як безоплатно пройти лікування після поранень та опіків.

Як повідомляла Politeka, компенсація за пошкоджене майно у Сумській області: як подати заявку в «єВідновлення».