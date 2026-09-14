Як заряджати смартфон, щоб довго тримав заряд, — питання, яке хвилює більшість власників гаджетів: акумулятор швидко розряджається, а його ємність із часом лише падає. Насправді на довговічність батареї впливає не лише зарядний пристрій, а й час та спосіб заряджання.

Смартфон може перетворитися на «цеглину» через неправильний догляд за батареєю — найчастіше акумулятор стає найслабшим місцем гаджета: швидко сідає та втрачає ємність. Щоб цього уникнути, варто знати, як заряджати смартфон, щоб довго тримав заряд.

На довговічність батареї впливає не лише зарядний пристрій, а й час, коли ви ставите телефон на підзарядку.

Від чого залежить «здоров'я» батареї

Сучасні смартфони працюють на літій-іонних або літій-полімерних акумуляторах. Їхній ресурс залежить не так від віку пристрою, як від кількох чинників: кількості циклів заряджання, глибини розрядження (повний розряд до 0% особливо шкідливий), перегрівання під час зарядки та тривалого перебування на позначці 100%.

Коли краще заряджати смартфон — вранці чи ввечері

Оптимальний варіант — вдень або рано вранці, коли ви можете контролювати процес. Тоді телефон не залишається на зарядці на всю ніч, його можна від'єднати на рівні 80–90%, а ризик перегрівання батареї зменшується.

Нічна зарядка — найпоширеніша помилка: гаджет годинами тримається на 100%, відбувається мікроциклічне дозаряджання, через що акумулятор швидше втрачає ємність, а в щільному чохлі можливе ще й перегрівання.

Як правильно заряджати смартфон

Щоб батарея служила якомога довше, варто дотримуватися кількох правил:

не розряджайте гаджет до 0%;

не тримайте його постійно на 100%;

використовуйте оригінальний зарядний пристрій;

уникайте перегрівання;

не кладіть телефон під подушку чи ковдру під час зарядки;

за потреби вмикайте режим енергозбереження.

Що робити, щоб батарея служила довше

Фахівці радять підтримувати рівень заряду в межах 20–80%. Такий діапазон значно подовжує ресурс акумулятора та зменшує його зношування — тож звичка від'єднувати смартфон раніше, ніж він сягне 100%, насправді економить і гроші, і нерви.

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