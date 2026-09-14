Діти та студенти зі статусом внутрішньо переміщених осіб у 2026 році мають право на безкоштовне харчування, соціальні стипендії, пріоритетне поселення у гуртожитки та переведення на бюджетне навчання.

Пільги для ВПО в школах і садочках в Україні у 2026 році охоплюють не лише безкоштовне харчування, а й стипендії, гуртожитки та можливість перейти на бюджетне навчання — про це йдеться в огляді, який підготувало видання "Бахмут IN.UA". Діти та студенти, чиї родини через війну отримали статус внутрішньо переміщених осіб, можуть скористатися одразу кількома видами підтримки під час навчання.

Найперше, що варто знати батькам: діти зі статусом ВПО мають першочергове право на зарахування до дитячих садків і шкіл за місцем фактичного проживання. Це позбавляє родини довгих черг і бюрократичної тяганини з місцем реєстрації, якої у переселенців часто немає.

Безкоштовне харчування і "Пакунок школяра"

З 1 вересня 2026 року учні, які навчаються очно або у змішаному форматі, мають право на безкоштовне гаряче харчування у комунальних школах. Окремо діє програма "Пакунок школяра" для всіх першокласників — це одноразова виплата у розмірі 5 000 гривень, яку можна витратити на одяг, взуття, канцелярське приладдя та книжки.

Кошти з картки не можна зняти готівкою чи переказати на іншу — розрахунок відбувається лише безготівково через платіжний термінал, якщо магазин має один із 30 дозволених МСС-кодів. Це супермаркети, магазини дитячого та сімейного одягу, взуття, канцтоварів, книжок і іграшок, аптеки, магазини спорттоварів, а також окремі медичні, освітні й дитячі послуги. Важлива новина: з травня 2026 року для цільових дитячих виплат скасували обмеження за терміном використання коштів. Подати заяву можна до 1 листопада.

Студенти: стипендії, гуртожиток і бюджет

Студенти із статусом ВПО віком до 23 років можуть отримувати соціальну стипендію. Умова — денна форма навчання за державним замовленням і відсутність академічної заборгованості. Розмір виплати становить 1180 гривень для студентів закладів вищої освіти та 890 гривень — для студентів коледжів.

Окрім того, студенти ВПО мають пріоритетне право на переведення з контрактної форми навчання на бюджетну. Для цього потрібні вакантні бюджетні місця та конкурсний бал не нижче за 120 або 130 балів — залежно від спеціальності. Також передбачене першочергове поселення до гуртожитків, а учням закладів професійної освіти проживання в гуртожитках є безкоштовним. Окрема пільга для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій — спрощена процедура вступу до закладів освіти.

Як оформити освітні пільги

Для оформлення більшості освітніх пільг достатньо надати закладу освіти копію довідки про взяття на облік ВПО дитини або студента. Для окремих видів підтримки можуть знадобитися додаткові документи — їх перелік краще уточнити безпосередньо у закладі освіти, оскільки вимоги можуть відрізнятися.

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