Дети и студенты со статусом внутренне перемещённых лиц в 2026 году имеют право на бесплатное питание, социальные стипендии, приоритетное поселение в общежития и перевод на бюджетное обучение.

Льготы для ВПО в школах и детсадах в Украине в 2026 году охватывают не только бесплатное питание, но и стипендии, общежития и возможность перейти на бюджетное обучение — об этом говорится в обзоре, подготовленном изданием "Бахмут IN.UA". Дети и студенты, чьи семьи из-за войны получили статус внутренне перемещённых лиц, могут воспользоваться сразу несколькими видами поддержки во время учёбы.

Прежде всего родителям стоит знать: дети со статусом ВПО имеют первоочередное право на зачисление в детские сады и школы по месту фактического проживания. Это избавляет семью от долгих очередей и бюрократических проволочек с местом регистрации, которого у переселенцев часто нет.

Бесплатное питание и "Набор школьника"

С 1 сентября 2026 года учащиеся, которые обучаются очно или в смешанном формате, имеют право на бесплатное горячее питание в коммунальных школах. Отдельно действует программа "Набор школьника" для всех первоклассников — это единовременная выплата в размере 5 000 гривен, которую можно потратить на одежду, обувь, канцелярские принадлежности и книги.

Средства с карты нельзя снять наличными или перевести на другую — расчёт происходит только безналичным способом через платёжный терминал, если у магазина есть один из 30 разрешённых МСС-кодов. Это супермаркеты, магазины детской и семейной одежды, обуви, канцтоваров, книг и игрушек, аптеки, магазины спорттоваров, а также отдельные медицинские, образовательные и детские услуги. Важная новость: с мая 2026 года для целевых детских выплат отменили ограничение по сроку использования средств. Подать заявление можно до 1 ноября.

Студенты: стипендии, общежитие и бюджет

Студенты со статусом ВПО в возрасте до 23 лет могут получать социальную стипендию. Условие — дневная форма обучения по государственному заказу и отсутствие академической задолженности. Размер выплаты составляет 1180 гривен для студентов высших учебных заведений и 890 гривен — для студентов колледжей.

Кроме того, студенты ВПО имеют приоритетное право на перевод с контрактной формы обучения на бюджетную. Для этого нужны вакантные бюджетные места и конкурсный бал не ниже 120 или 130 баллов — в зависимости от специальности. Также предусмотрено первоочередное поселение в общежития, а учащимся учреждений профессионального образования проживание в общежитиях предоставляется бесплатно. Отдельная льгота для абитуриентов из временно оккупированных территорий — упрощённая процедура поступления в учебные заведения.

Как оформить образовательные льготы

Для оформления большинства образовательных льгот достаточно предоставить учебному заведению копию справки о взятии на учёт ВПО ребёнка или студента. Для отдельных видов поддержки могут понадобиться дополнительные документы — их перечень лучше уточнить непосредственно в учебном заведении, поскольку требования могут отличаться.

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