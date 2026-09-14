Цены на двухкомнатные квартиры по программе «єОселя» кардинально различаются в зависимости от региона: первый взнос стартует от 7 360 долларов в Сумах и достигает 28 300 долларов в Ужгороде. По данным специалистов ЛУН, фактор безопасности окончательно разделил рынок доступного жилья на две реальности.

Цены на покупку и аренду жилья в Украине сохраняют чёткое региональное неравенство — и особенно наглядно это видно в условиях ипотечной программы «єОселя», где минимальный первый взнос за двухкомнатную квартиру может отличаться в четыре раза в зависимости от города.

По данным специалистов платформы ЛУН, опубликованным 14 сентября 2026 года, наиболее доступным рынком недвижимости остаются приграничные и прифронтовые регионы. Там средняя стоимость «двушки» минимальна, а значит — и сумма первоначального взноса невелика. Тогда как относительно безопасный запад страны зафиксировал рекордно высокие цены на фоне повышенного спроса.

Где самый дешёвый первый взнос по «єОселе»

Лидером по доступности остаются Сумы: здесь минимальный первоначальный взнос составляет всего 7 360 долларов, а общая стоимость объекта — около 36 800 долларов. В Запорожье порог входа немного выше — 7 900 долларов. В Харькове начать можно от 8 020 долларов, в Николаеве — от 8 070 долларов. Для Чернигова этот показатель составляет ориентировочно 10 000–12 000 долларов, для Кропивницкого — схожий уровень.

Совсем иная ситуация на западе страны. Абсолютным лидером является Ужгород: средняя двухкомнатная квартира там стоит около 142 000 долларов, а минимальный первоначальный взнос достигает 28 300 долларов — почти вчетверо больше, чем в Сумах. Во Львове первый взнос составляет около 22 400 долларов при средней цене квартиры 112 000 долларов. В Киеве эта сумма зафиксировалась на уровне 14 500 долларов, а средний объект обходится в 72 300 долларов.

Сколько платить банку ежемесячно в течение 20 лет

Ежемесячный платёж по кредиту под 7% годовых на 20 лет также существенно различается. Наименьшая нагрузка на семейный бюджет — в Сумах: выплата составляет около 10 200 грн в месяц. В Запорожье — 11 000 грн, в Харькове — 11 200 грн, в Чернигове — около 12 900 грн. Это уровень, сопоставимый со стоимостью аренды в этих городах.

В Киеве ежемесячная выплата достигает 20 100 грн, в Виннице — 20 000 грн, в Одессе — 24 300 грн. Наибольшая финансовая нагрузка — снова на западе: во Львове семья будет платить 31 200 грн ежемесячно, а рекордсменом остаётся Ужгород с выплатой 39 400 грн в месяц. Разница между Сумами и Ужгородом — почти 29 000 грн ежемесячно, то есть почти 350 000 грн в год.

Что определяет цену: три ключевых фактора

По оценкам аналитиков ЛУН, три фактора формируют такое неравенство на рынке. Во-первых, безопасность региона — прифронтовые города отпугивают покупателей, что сдерживает спрос и удерживает цены на низком уровне. Во-вторых, миграция населения: миллионы переселенцев переехали на запад и в центр страны, искусственно разогрев местный рынок. В-третьих, ограниченное предложение нового строительства в безопасных городах — и новые очереди к застройщикам, что давит цену вверх. Вместе эти факторы означают: жильё в Ужгороде или Львове де-факто стало дороже, чем довоенный Киев.

Как воспользоваться программой «єОселя»

Программа «єОселя» позволяет приобрести жильё под 7% годовых при условии уплаты минимум 20% первоначального взноса от стоимости объекта. Подать заявку можно через приложение «Дія» или непосредственно в банке-партнёре программы. Среди условий — приобретение жилья, соответствующего установленным нормативам площади и цены, а также отсутствие у заявителя другой недвижимости в собственности. Максимальная сумма кредита и перечень допустимых объектов уточняются на официальном ресурсе программы.

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