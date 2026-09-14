25 сентября в Чернигове проведут карьерный спиддейтинг для тех, кто ищет работу: короткие собеседования с работодателями продлятся 5-7 минут. Регистрация — до 23 сентября включительно.

Отключение воды в Чернигове уже позади — зато местные жители, которые ищут работу, могут записаться на карьерный спиддейтинг: 25 сентября Черниговский областной центр занятости сведет их с работодателями лицом к лицу.

Формат предполагает короткие собеседования продолжительностью 5-7 минут. За одно мероприятие участник может лично пообщаться с представителями нескольких ведущих работодателей области, рассказать о своем опыте и навыках и сразу узнать, какие вакансии сейчас открыты.

Как объясняют организаторы, такой подход позволяет познакомиться сразу с несколькими компаниями и получить предложение о работе без недель ожидания ответа на резюме. Классическое резюме отправляешь «в никуда», а здесь разговор происходит прямо на месте.

Чтобы принять участие, необходимо до 23 сентября включительно заполнить регистрационную форму и выбрать заинтересовавшие вакансии. После этого специалисты службы занятости свяжутся с участниками и сообщат точное время и место проведения мероприятия.

Как подготовиться к быстрым собеседованиям

Поскольку на разговор дается всего несколько минут, стоит заранее подготовить короткую самопрезентацию: кто вы, какой у вас опыт и на какую должность претендуете. Хорошо иметь под рукой резюме и перечень вопросов к работодателю — о графике, оплате и условиях работы.

Участие в мероприятии бесплатное, а регистрация открыта для всех желающих — и для тех, кто без работы, и для тех, кто хочет ее сменить. Как сообщает Информационный портал Черниговщины, мероприятие организует Черниговский областной центр занятости.

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