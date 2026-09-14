Відключення води у Чернігові вже позаду — натомість місцеві мешканці, які шукають роботу, можуть записатися на кар'єрний спіддейтинг: 25 вересня Чернігівський обласний центр зайнятості зведе їх із роботодавцями віч-на-віч.

Формат передбачає короткі співбесіди тривалістю 5-7 хвилин. За один захід учасник може особисто поспілкуватися з представниками кількох провідних роботодавців області, розповісти про свій досвід та навички й одразу дізнатися, які вакансії зараз відкриті.

Як пояснюють організатори, такий підхід дозволяє познайомитися одразу з кількома компаніями й отримати пропозицію роботи без тижнів очікування відповіді на резюме. Класичне резюме надсилаєш у «нікуди», а тут розмова відбувається просто на місці.

Робота, вакансії, безробіття

Щоб взяти участь, необхідно до 23 вересня включно заповнити реєстраційну форму та обрати вакансії, які зацікавили. Після цього фахівці служби зайнятості зв'яжуться з учасниками й повідомлять точний час і місце проведення заходу.

Як підготуватися до швидких співбесід

Оскільки на розмову дається лише кілька хвилин, варто заздалегідь підготувати коротку самопрезентацію: хто ви, який маєте досвід і на яку посаду претендуєте. Добре мати під рукою резюме та перелік питань до роботодавця — про графік, оплату й умови роботи.

Участь у заході безкоштовна, а реєстрація відкрита для всіх охочих — і для тих, хто без роботи, і для тих, хто хоче її змінити. Як повідомляє Інформаційний портал Чернігівщини, захід організовує Чернігівський обласний центр зайнятості.

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