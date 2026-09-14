25 вересня у Чернігові проведуть кар'єрний спіддейтинг для тих, хто шукає роботу: короткі співбесіди з роботодавцями триватимуть 5-7 хвилин. Реєстрація — до 23 вересня включно.

Відключення води у Чернігові вже позаду — натомість місцеві мешканці, які шукають роботу, можуть записатися на кар'єрний спіддейтинг: 25 вересня Чернігівський обласний центр зайнятості зведе їх із роботодавцями віч-на-віч.

Формат передбачає короткі співбесіди тривалістю 5-7 хвилин. За один захід учасник може особисто поспілкуватися з представниками кількох провідних роботодавців області, розповісти про свій досвід та навички й одразу дізнатися, які вакансії зараз відкриті.

Як пояснюють організатори, такий підхід дозволяє познайомитися одразу з кількома компаніями й отримати пропозицію роботи без тижнів очікування відповіді на резюме. Класичне резюме надсилаєш у «нікуди», а тут розмова відбувається просто на місці.

Щоб взяти участь, необхідно до 23 вересня включно заповнити реєстраційну форму та обрати вакансії, які зацікавили. Після цього фахівці служби зайнятості зв'яжуться з учасниками й повідомлять точний час і місце проведення заходу.

Як підготуватися до швидких співбесід

Оскільки на розмову дається лише кілька хвилин, варто заздалегідь підготувати коротку самопрезентацію: хто ви, який маєте досвід і на яку посаду претендуєте. Добре мати під рукою резюме та перелік питань до роботодавця — про графік, оплату й умови роботи.

Участь у заході безкоштовна, а реєстрація відкрита для всіх охочих — і для тих, хто без роботи, і для тих, хто хоче її змінити. Як повідомляє Інформаційний портал Чернігівщини, захід організовує Чернігівський обласний центр зайнятості.

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