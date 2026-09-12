Міністерство освіти й науки розширило пілотний проєкт «Гроші ходять за вчителем»: до нього долучилися нові категорії педагогів, а реєстрацію продовжили до кінця жовтня 2026 року.

Зміни в школах в Україні тривають і в новому навчальному році — Міністерство освіти й науки розширило пілотний проєкт «Гроші ходять за вчителем». Тепер отримати 1500 гривень на підвищення кваліфікації зможуть нові категорії педагогів, а термін реєстрації продовжили до кінця жовтня 2026 року.

Про зміни повідомляє пресслужба Міністерства освіти й науки України. У відомстві нагадали, що «Гроші ходять за вчителем» — це механізм фінансування професійного розвитку педагогів, запроваджений у межах реформи «Нова українська школа».

Як працює програма: держава нараховує кожному учаснику пілоту 1500 гривень на віртуальний рахунок. Педагог самостійно обирає програму та суб'єкта підвищення кваліфікації на національній платформі «Вектор» — відповідно до власних професійних потреб, а не за однаковим для всіх набором курсів.

Станом на початок вересня 2026 року на платформі «Вектор» зареєстровано понад 153 тисячі користувачів. У межах пілоту кошти на підвищення кваліфікації вже отримали понад 38 тисяч педагогічних працівників, уточнили в МОН.

Хто тепер може долучитися до програми

З вересня 2026 року до механізму фінансування «Гроші ходять за вчителем» можуть долучитися нові категорії фахівців. Це вчителі 5–6 класів НУШ, соціальні педагоги, а також педагогічні працівники спеціалізованих закладів освіти — мистецьких, спортивних, військових і наукових ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою та інших визначених категорій.

Окремо до пілоту долучили українських учителів, які працюють в освітніх осередках за кордоном — у суботніх і недільних школах інших країн, де діти вивчають українознавчий компонент. Таких верифікованих осередків наразі понад 120.

Для соціальних педагогів запровадили окремий напрям професійного розвитку — «соціально-педагогічний супровід та механізми захисту прав дитини». Для закордонних педагогів передбачили напрям «організація освітнього процесу в освітніх осередках за кордоном».

У міністерстві пояснили: розширення пілоту — це додаткова підтримка вчителів, які опановували нові підходи НУШ одночасно з роботою в умовах війни, дистанційного та змішаного навчання, вимушених переміщень і освітніх втрат.

Дедлайн реєстрації продовжили

Уряд також продовжив термін реєстрації для участі в пілоті. Якщо раніше можна було зареєструватися до серпня, то тепер зробити це можна до кінця жовтня 2026 року. Відповідне рішення ухвалив уряд: зміни до Порядку передбачають продовження попередньо визначеного терміну із серпня до жовтня.

Як оформити участь

Щоб отримати 1500 гривень, педагогу потрібно зареєструватися на платформі «Вектор», обрати програму підвищення кваліфікації та оплатити її з віртуального рахунку. Практичний путівник з роботи на платформі МОН опублікувало онлайн — його можна знайти за відповідним посиланням на офіційних ресурсах міністерства.

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