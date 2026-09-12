У соцмережах і месенджерах масово поширюють повідомлення про нібито нові виплати пенсіонерам від 3200 до 5300 гривень. У Пенсійному фонді попередили: за привабливою пропозицією ховаються шахраї.

Перерахунок пенсії та доплати — тема, яка постійно цікавить літніх людей. Саме на цьому й грають шахраї, які обіцяють пенсіонерам від 3200 до 5300 гривень додаткової допомоги. У соцмережах і месенджерах активно поширюють повідомлення про нібито нові державні виплати, проте насправді за ними ховається фішингова схема.

Автори таких дописів стверджують, що розмір допомоги нібито залежить від регіону проживання та страхового стажу людини. Щоб отримати гроші, користувачам пропонують перейти за посиланням, підтвердити область проживання або пройти так звану «ідентифікацію». Для більшої переконливості зловмисники використовують назву, логотипи та оформлення, схожі на офіційні ресурси Пенсійного фонду України.

У повідомленнях також часто наголошують, що виплату нібито необхідно оформити протягом обмеженого часу. Такий психологічний тиск має змусити людину діяти швидко та не перевіряти інформацію.

У Кіберполіції наголошують: подібні посилання можуть вести на фішингові сайти. Їх використовують, щоб отримати персональні дані, реквізити банківських карток або доступ до облікових записів користувачів. У Пенсійному фонді підтвердили, що інформація про таку допомогу не відповідає дійсності.

Що кажуть у Пенсійному фонді

У ПФУ радять перевіряти дані про пенсії та соціальні виплати виключно на офіційних ресурсах. Не варто переходити за підозрілими посиланнями й передавати стороннім особам банківські дані. Обіцянки термінових державних виплат часто використовують саме у фішингових схемах.

Як захиститися від шахраїв

Не переходьте за підозрілими посиланнями з невідомих чатів і каналів.

Не вводьте дані картки чи паролі на сторонніх сайтах.

Перевіряйте інформацію про виплати лише на офіційному сайті ПФУ та сторінках держустанов.

Маєте сумніви — зателефонуйте на гарячу лінію ПФУ або зверніться до Кіберполіції.

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