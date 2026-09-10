Окремі категорії українців мають право на додаткову виплату до пенсії за особливі заслуги перед державою — розмір надбавки становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Доплати до пенсії в Україні отримують не всі, однак низка громадян має право на спеціальну надбавку за особливі заслуги перед державою. Її нараховують понад основний розмір виплати відповідно до закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Розмір надбавки залежить від категорії отримувача і становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У Пенсійному фонді України наголошують: це не окрема виплата, а доплата до вже призначеної. Про це повідомляє ТСН із посиланням на відомство.

Хто має право на надбавку

Додаткову виплату можуть отримати:

герої України;

особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;

громадяни, які після проголошення незалежності України були відзначені чотирма і більше державними орденами;

носії почесного звання «народний» або «заслужений»;

ветерани війни, нагороджені за особисту мужність під час захисту України;

видатні спортсмени, космонавти, льотчики-випробувачі;

лауреати державних премій.

Крім того, доплату можуть оформити матері, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятьох і більше дітей. У визначених законом випадках таку виплату може отримувати й батько.

Надбавка після смерті отримувача

Якщо людина, яка отримувала доплату за особливі заслуги, помирає, її непрацездатні члени сім'ї можуть оформити таку надбавку у складі виплати у зв'язку з втратою годувальника. Розмір залежить від кількості членів сім'ї: якщо право має одна особа — вона отримуватиме 70% надбавки, якщо двоє чи більше — 90%.

Як оформити доплату

Щоб отримати надбавку, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та документами, які підтверджують особливі заслуги (або заслуги померлого) перед Україною. Якщо звернутися протягом 12 місяців від моменту виникнення права, виплату призначать із дати, коли таке право з'явилося.

Після зміни розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб перерахунок надбавки здійснюється автоматично — додатково подавати заяви не потрібно.

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