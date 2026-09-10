Баклажани в духовці за цим рецептом виходять ніжними й кремовими — з них виходить універсальна намазка-закуска, яка сподобається навіть тим, хто не любить баклажани.

Швидкий рецепт баклажанів у духовці ми вже публікували — а ці баклажани в духовці перетворюються на ніжну кремову намазку. Головне — правильно запекти овоч і позбутися зайвої рідини, яка дає гіркоту. Тоді навіть ті, хто зазвичай не любить баклажани, просять добавки.

Інгредієнти для баклажанів у духовці

1 великий баклажан

1 велика цибулина

2 столові ложки майонезу

1 зубчик часнику (або сушений часник)

сіль — за смаком

перець — за смаком

трохи оливкової олії для смаження цибулі

Як приготувати баклажани в духовці: покроково

Покладіть баклажан у форму для запікання, застелену фольгою, і запікайте за температури 180 °C близько години, перевернувши його посередині, щоб овоч пропікся з обох боків. Наприкінці баклажан має бути м'яким при натисканні.

Перекладіть гарячий баклажан у миску й накрийте плівкою, а потім фольгою — так шкірка зніметься значно легше.

Очистіть баклажан від шкірки й хвостика. Викладіть його в друшляк, зверху покладіть тарілку, а на неї — якийсь вантаж. Залиште стікати приблизно на годину: разом із рідиною піде й гіркота.

Тим часом обсмажте цибулю на оливковій олії на середньому вогні до золотистого кольору.

Коли рідина стече, дрібно наріжте баклажан і викладіть його в миску.

Додайте смажену цибулю без олії, подрібнений або сушений часник, майонез, сіль і перець. Добре перемішайте.

Подавайте намазку на свіжому багеті, посипавши фетою, шматочками бекону, нарізаним яйцем або скибочками помідорів. У холодильнику щільно закритою вона зберігається до 3 днів, а для легшої версії майонез можна замінити оливковою олією.

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